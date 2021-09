Groß Munzel

Wer nach Hannover oder nach Wunstorf mitgenommen werden möchte, kann künftig an der Ecke Dammstraße/Osterende Platz nehmen. Die Stadt Barsinghausen hat am Donnerstag eine sogenannte Mitfahrbank mitten in Groß Munzel eröffnet. Damit folgt die Verwaltung dem Beispiel anderer Kommunen in der Region Hannover – und erfüllt einen Wunsch des Seniorenbeirats und der Wählergemeinschaft „Aktiv für Barsinghausen“.

„Wenn Sie Glück haben, nimmt Sie einer mit“, sagt Seniorenratsmitglied Friedrich Prasse schmunzelnd, als er die Funktionsweise der Mitfahrbank erklärt. Das Besondere ist eigentlich gar nicht die Bank selbst, sondern das Schild daneben. „Der Galgen“, wie Prasse das hölzerne Konstrukt mit der Aufschrift „Mitfahrbank“ scherzhaft nennt. Je nach Fahrziel können Wartende das Schild mit der Aufschrift „Hannover“ oder das mit dem Schriftzug „Wunstorf“ ausklappen.

Wer die Mitfahrbank nutzen möchte, kann zwischen den Zielen Wunstorf und Hannover auswählen. Quelle: Thea Schmidt

Projekt unabhängig von Region umgesetzt

Wo genau die Fahrt endet, entscheiden die Beteiligten selbst. Damit unterscheidet sich das Konzept vom regionsweiten Projekt zur Mitfahrbank. Denn das sieht vor, dass auch am Zielort eine Mitfahrbank stehen muss. „Das war für uns ein bisschen schwierig“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Deshalb habe die Stadt das Vorhaben „auf die eigene Kappe genommen“. Aus diesem Grund habe sich die Umsetzung verzögert, erklärt Wolf. Und das nicht zu knapp. Gut drei Jahre seien seit dem ersten Schriftwechsel vergangen, ergänzt Prasse.

Neben der Mitfahrbank in Groß Munzel hat die Verwaltung auch vor dem BBM Baumarkt an der Marie-Curie-Straße und vor C&A im Barsinghäuser Zentrum eine aufstellen lassen. Optisch gleichen sich alle drei Bänke. Die soliden Balken aus Lerchenholz sind Tischler Kevin Gottwald zufolge unbehandelt. Dadurch würden die Bänke etwa 15 Jahre halten; regelmäßiges Streichen entfalle. Die Lehne ziert das Wort „Mitfahrbank“ – rechts und links davon ist der Barsinghäuser Hirsch eingraviert. Ein kleines Schild, ebenfalls an der Lehne, verrät Passanten, dass die Bank auf Initiative des Seniorenbeirats aufgestellt wurde.

Stabile Bausweise: Die Mitfahrbank ist aus Lerchenholz gefertigt – und soll Tischler Kevin Gottwald zufolge etwa 15 Jahre halten. Quelle: Thea Schmidt

Bauhof baut Bank selbst

Beim Bau der Mitfahrbänke hat Gottwald fast alles selbst gemacht. Etwa einen halben Tag hat der Tischler, der beim Bauhof angestellt ist, nach eigenen Angaben pro Bank benötigt. Die Holzkonstruktion neben der Bank habe einen weiteren Tag erfordert. Lediglich die Schilder mit den Fahrzielen hat der Tischler von einer anderen Firma erstellen lassen. Sie seien aus Kunststoff gefertigt worden, erklärt er. Ob sich die Arbeit des Tischlers gelohnt hat, bleibt nun abzuwarten. „Wir müssen uns anschauen, wie gut das Konzept funktioniert“, sagt Stadtrat Wolf.

Von Thea Schmidt