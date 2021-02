Barsinghausen

Die Mitarbeiter des Barsinghäuser Baubetriebshofes sind seit Sonntagmorgen nahezu im Dauereinsatz, um die 120 Kilometer Straßen sowie Überwege und Haltestellen in kommunaler Zuständigkeit im Stadtgebiet von den Schneemassen zu befreien. Der Baubetriebshof wird dabei zusätzlich unterstützt von Mitarbeitern der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI), die sich mit Handschaufeln und Radladern vor allem um Überwege und andere neuralgische Punkte kümmern.

„Das Schlimmste im Augenblick ist aber nicht der Schnee, sondern das Unverständnis der Bürger“, sagt der Leiter des Baubetriebshofes, Siegfried Dreblow. Das Team des Betriebshofes werde telefonisch und per E-Mail geradezu bombardiert mit Beschwerden, berichtet Dreblow. Die Liste der Beschwerden ist lang: Viele Anlieger beklagen sich, dass in ihrer Straße nicht schnell genug geräumt werde. Andere monieren, dass ihre geräumten Einfahrten von Schneepflügen wieder zugeschoben würden oder dass Schnee von der Fahrbahn auf Gehwege geschoben werde. Der Umgangston auf der Straße sei oft alles andere als fein, sagt der Baubetriebshofleiter. „Unsere Leute bekommen den Stinkefinger zu sehen oder werden beschimpft.“

Anzeige

Lesen Sie auch Straßenreinigungsgebühr in Barsinghausen: Hunderte Bürger bestürmen Verwaltung mit Fragen

Verwehungen bereiten Probleme

Dreblow wirbt um Verständnis angesichts der außergewöhnlichen Wetterbedingungen mit starkem Schneefall, Verwehungen und zugleich strengem Frost. „Wir könnten auch mit Dutzenden von Fahrzeugen nicht überall zugleich sein.“ Vor allem die Verwehungen bereiten Probleme: An exponierten Stellen wie etwa der nördlichen Entlastungsstraße müssen die Räumfahrzeuge fast unablässig hin und her fahren, um Schneeverwehungen auf der Fahrbahn zu beseitigen. Deshalb könne es auch einmal länger dauern, bis in kleinen Straßen mit niedrigerer Priorität geräumt werden könne.

Alle Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte auf dem Barsinghäuser Baubetriebshof sind zurzeit im Winterdienst im Einsatz. Quelle: Andreas Kannegießer

In engen Wohnstraßen lasse es sich mitunter nicht vermeiden, dass bei der Räumung auch mal Schnee zurück auf den Gehweg geschoben werde, sagt Dreblow. Besonders schwierig sei die Situation, wenn auch noch Autos am Straßenrand parkten, die von den Schneepflügen umkurvt werden müssen.

Appell: Kein Schnee auf Fahrbahn schippen

Ernst Wissel vom Maschinenring erledigt mit seinem Traktor mit Räumschild im Auftrag der Stadt Barsinghausen die Schneeräumung in der Barsinghäuser Kernstadt südlich der Bahntrasse. Das Räumschild lasse sich verstellen, erläutert er. Wenn er vor bereits frei geschaufelten Einfahrten räume, versuche er, den Schnee fünf oder zehn Meter weiter mit zu schieben, sagt Wissel. „Ganz vermeiden lässt es sich aber nicht, dass Schnee auch vor Einfahrten landet.“ Dreblow appelliert an Grundstücksbesitzer, Schnee beim Gehwegräumen nicht auf die Fahrbahn, sondern möglichst auf das eigene Grundstück oder zumindest auf die der Fahrbahn abgewandte Seite zu schaufeln. Angesichts der Wetterbedingungen müsse man „mit kleineren Problemen auch mal leben“, sagt der Baubetriebshofleiter.

Die Stadt Barsinghausen hat derzeit 17 Mitarbeiter und acht Räumfahrzeuge im Winterdiensteinsatz, darunter drei eigene Schneepflüge und fünf in Kooperation mit dem Maschinenring. Hinzu kommen zehn Mitarbeiter der BBI. Am Sonntag hat der Winterdiensteinsatz laut Mitteilung 17 Stunden gedauert, am Montag werde in der Zeit von 5.30 bis 22 Uhr geräumt. Angesichts der großen Schneemengen bereiten nicht nur Verwehungen Probleme, sondern auch der mancherorts fehlende Platz, um Schneeberge aufzuhäufen. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Bahnhof haben deshalb am Montagnachmittag städtische Bedienstete größere Schneemengen bereits mit Hilfe von Radladern in andere Bereiche verfrachtet, wo der Schnee weniger stört.

Zu kalt: Stadt streut zurzeit kein Salz

Dreblow erzählt, dass angesichts des strengen Frostes beim Winterdiensteinsatz zurzeit nur geräumt, aber kein Salz gestreut werde. „Das würde derzeit gar nichts bringen“, betont der Betriebshofleiter. Erst wenn der Dauerschneefall nachlässt und die Temperaturen wieder auf wenige Grad unter Null ansteigen, ist der Einsatz von Salz wieder sinnvoll. Der sogenannte Streusalzschauer auf dem Baubetriebshof ist mit rund 280 Tonnen gut gefüllt. „Wir haben genug Salz“, betont Dreblow. Selbst in seltenen Extremsituationen würden nicht mehr als etwa 25 Tonnen pro Tag benötigt, erläutert er.

Mehr als 280 Tonnen Streusalz lagern zurzeit im Schauer auf dem Barsinghäuser Baubetriebshof. Quelle: Andreas Kannegießer

Bürgermeister dankt den Mitarbeitern

Bürgermeister Henning Schünhof hat am Montag den großen Einsatz von Baubetriebshof und BBI im Winterdienst bereits gewürdigt: Das neue Stadtoberhaupt stattete dem Betriebshof einen Besuch ab und beschenkte die Bediensteten mit Schokolade als kleine Anerkennung.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Parkplatz auf dem Nienstedter Pass bis mindestens Freitag dieser Woche für Autos gesperrt bleiben. Die Entscheidung darüber haben die Landesforsten getroffen. Es sei nicht möglich, den Parkplatz von den Schneemassen zu befreien, wie es im Sinne der Verkehrssicherungspflicht nötig sei, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Von Andreas Kannegießer