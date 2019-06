Barsinghausen

Vollkommen betrunken hat ein 36-jähriger Barsinghäuser in der Nacht zu Sonntag einen Unfall gebaut – und ist anschließend geflüchtet. Anwohner der Waldenburg Straße hatten gegen 2 Uhr nachts beobachtet, wie ein blauer VW Golf gegen einen am Fahrbahnrand parkenden grünen Opel Agila fuhr. Sie sahen auch, wie der Fahrer anschließend einfach weiter fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern und riefen die Polizei.

Aufgrund der guten Beschreibung durch die Anwohner konnten die Beamten den VW Golf mit frischen Unfallspuren – allerdings ohne Insassen – in Tatortnähe entdecken. Im Rahmen einer Fahndung ermittelten sie dann noch den Fahrer des VW Golf: Ein 36-jähriger Barsinghäuser.

Die Polizisten führten einen Alcotest durch. Dieser ergab: Der Mann hatte reichlich getrunken. Der Test zeigte eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 3,20 Promille an. Die Beamten ordneten daraufhin noch zwei weitere Bluttests an.

Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sein Führerschein ist beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha