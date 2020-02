Mehr Sicherheit für Fußgänger: Stadt baut Gehweg an der Berliner Straße

Barsinghausen

Für viele Pendler, die am Barsinghäuser Bahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ankommen, geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Auf der Nordseite der Berliner Straße lässt die Stadt einen separaten Gehweg bauen. Die Arbeiten sollen im Sommer ausgeführt werden.

Bisher gibt es auf der Nordseite der Berliner Straße im Bereich der Parkflächen und der ehemaligen Wertstoffinsel auf einem mehr als 150 Meter langen Abschnitt keinen Gehweg. Wer dort zu Fuß unterwegs ist und die Straße nicht überqueren möchte, hat die Wahl zwischen mehreren schlechten Varianten: Passanten müssen sich hinter den Autos entlang drücken, vor den Fahrzeugen über einen unbefestigten Grünstreifen laufen oder direkt am Fahrbahnrand gehen.

Fläche gehört nicht der Stadt

Die Barsinghäuser Grünen hatten bereits vor rund einem Jahr beantragt, die Lücke im Gehwegenetz in einem der meistfrequentierten Bereiche der Stadt zu schließen, um den Fußgängern dort die Fahrbahnüberquerung zu ersparen. Auch alle anderen Ratsfraktionen haben den Vorschlag unterstützt. Nicht zuletzt wegen der Eigentumsverhältnisse der Flächen am nördlichen Straßenrand der Berliner Straße hat es aber einige Zeit gedauert, bis die Verwaltung ein endgültiges Konzept präsentieren konnte.

Das liegt nun vor und ist bereits von Bauausschuss und Verwaltungsausschuss abgesegnet worden. Ein Teil der Stellflächen für Autos und der Grünfläche befinden sich nicht im Eigentum der Stadt, sondern gehören der Stadtentwicklungsgesellschaft (SGB). Mit dem Unternehmen ist nach Angaben der Verwaltung vereinbart worden, dass dessen Stellflächen künftig öffentlich gewidmet, dafür aber auf städtische Kosten ausgebaut werden. Auch für den hinter den Parkflächen verlaufenden neuen Gehweg stellt die SGB die Fläche zur Verfügung.

Stadt muss Kosten alleine schultern

Nach den Worten von Stefan Recht vom städtischen Fachdienst Tiefbau sollen die Parkflächen für Autos neu asphaltiert werden. Auch die Gosse am Fahrbahnrand wird demnach erneuert. Der künftige Gehweg führt um die Stellflächen herum. Er ist auf ganzer Länge zweieinhalb Meter breit und wird nach dem Wunsch der Ratsfraktionen in Pflasterbauweise ausgeführt. „Alle vorhandenen Bäume können erhalten werden“, betont Recht. Zusätzlich könnten sogar einige Stieleichen neu gepflanzt werden. Weichen muss allerdings die alte Litfaßsäule, die derzeit noch auf dem Grünstreifen hinter den Parkplätzen steht.

Die frühere Wertstoffinsel wird in einem Teilbereich für den künftigen Gehweg genutzt, die Restfläche wird nach den Plänen des Fachdienstes Tiefbau zu einer Grünfläche umgestaltet. Die Bauverwaltung rechnet mit Gesamtkosten von rund 305.000 Euro. Das Geld ist bereits im vergangenen Jahr in den Haushaltsplan eingestellt worden. Einziger Wermutstropfen: „Ein Förderprogramm dafür ist uns nicht bekannt“, sagt Recht. So muss die Stadt alle Kosten allein schultern.

Die alte Litfaßsäule auf dem Grünstreifen muss für den Gehweg weichen. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer