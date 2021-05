Barsinghausen

In der Barsinghäuser Fußgängerzone und auf der Bahnhofstraße entfällt ab sofort die Pflicht zum Tragen von Masken zum Schutz vor Corona-Infektionen. Grundlage der gelockerten Regeln ist eine geänderte Allgemeinverfügung der Region Hannover angesichts der zuletzt gesunkenen Zahl der Neuinfektionen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Lediglich zu den Zeiten des Wochenmarktes muss zwischen den Ständen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden“, sagt Ordnungsamtsleiterin Julia Manegold. Aufgrund der Änderungen dürfen nun auch wieder Getränke und Speisen in der Fußgängerzone verzehrt werden.

Die Region Hannover gilt angesichts der gesunkenen Inzidenzwerte nicht mehr als sogenannte Hochinzidenzkommune. „Statt der strengeren Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gelten fortan die Maßnahmen der Corona-Verordnung des Landes“, erläutert Bürgermeister Henning Schünhof.

Ausgangssperre ist Geschichte

Nicht nur bei der Maskenpflicht gibt es Lockerungen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung entfällt auch die bisherige Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Auch Außengastronomie ist ab sofort wieder unter bestimmten Voraussetzungen möglich. „Dazu gehören unter anderem ein Hygienekonzept und Möglichkeiten der Kontaktnachverfolgung“, sagt Manegold. Auch der Nachweis eines negativen Coronatests, einer überstandenen Coronainfektion oder der vor mindestens zwei Wochen erhaltenen zweiten Impfung ist eine Voraussetzung, um im Freien wieder einkehren zu können.

Veränderungen gibt es auch für den Einzelhandel: Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 200 Quadratmetern dürfen Kunden ohne Vorlage eines negativen Corona-Tests bedienen, müssen aber weiterhin die Kontaktdaten aufnehmen. Zulässig seien nun ein Kunde mit einer Begleitperson für je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, erläutert die Verwaltung. Für alle anderen Geschäfte gilt weiterhin die Bedingung des Nachweises eines negativen Corona-Tests, eines Impf- oder Genesenen-Nachweises. Die Maskenpflicht gilt nach Manegolds Worten weiterhin für alle Geschäfte, auch ein Hygienekonzept muss vorliegen.

Jugendliche können in Gruppe trainieren

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre dürfen im Zuge der neuen Allgemeinverfügung wieder in der Gruppe mit bis zu 30 Personen Kontaktsport betreiben. Wichtig dabei ist jedoch laut Stadtverwaltung, dass die Gruppen eine feste Zusammensetzung haben. Beim Breitensport für Erwachsene gelten hingegen die bisherigen Regeln weiter. Konkret bedeutet dies nach den Worten von Schünhof, „dass die Sportanlagen nur für den Individualsport geöffnet werden dürfen“.

Der Bürgermeister lobt den jetzt eingeleiteten Schritt zurück zur Normalisierung des Alltags, appelliert zugleich jedoch an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, „alles dafür zu tun, dass wir nicht wieder zu einer Hochinzidenzkommune werden“. Wichtig sei, „weiterhin das gebotene Maß an Achtsamkeit“ an den Tag zu legen.

Von Andreas Kannegießer