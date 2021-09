Barsinghausen

Zum Tag der Ortsteile an diesem Sonntag herrscht Maskenpflicht in Barsinghausens Fußgängerzone. Das hat die Region Hannover den Organisatoren von Unser Barsinghausen und der IG Stadtfest am Freitagmorgen mitgeteilt. „Wir hatten schon Panik, dass wir die Veranstaltung aufgrund der Entwicklung ganz absagen müssen, doch jetzt müssen die Menschen am Sonntag lediglich ihre Maske tragen, wenn sie durch die Fußgängerzone schlendern“, teilte Andreas Goltermann, Sprecher des Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen, mit.

Trotz des gestiegenen Anteils von Covid-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen und der Sieben-Tage-Inzidenz in der Region will die Region Hannover noch keine Allgemeinverfügung zur Feststellung von Warnstufe 1 erlassen und mit ihrer Entscheidung bis nächste Woche warten.

Für die Besucher des Tags der Ortsteile gilt trotzdem, dass sie in der Barsinghäuser Fußgängerzone eine FFP2- oder OP-Maske tragen müssen. Zudem gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. In den Cafés, Bars und Restaurants können Personen ihre Masken abnehmen, wenn sie einen Sitzplatz eingenommen haben. Speisen und Getränke, die die Besucherinnen und Besucher an den Ständen in der Fußgängerzone erworben haben, können mit einigem Abstand vom Stand eingenommen werden. Laut Andreas Goltermann werden an den Eingängen zur Fußgängerzone Hinweisschilder aufgehängt. „Im Grunde herrschen dieselben Regeln wie bei unserem Wochenmarkt“, sagt Goltermann.

Der Tag der Ortsteile beginnt um 11 Uhr, der verkaufsoffene Sonntag um 13 Uhr. Schluss der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Von Mirko Haendel