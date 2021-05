Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen unternimmt seit zwei Jahren erhebliche Anstrengungen, ihr zeitweise recht stiefmütterlich behandeltes Straßennetz auf Vordermann zu bringen. Im Zuge der bis 2020 noch hohen Haushaltsüberschüsse hat die Kommune mittlerweile drei Programme aufgelegt, kommunale Straßen mit neuen Fahrbahndecken zu versehen und so deren Lebensdauer zu verlängern. Weil manche der ausgewählten Straßen auf den ersten Blick aber noch in passablem Zustand sind, sieht sich das Tiefbauamt immer wieder heftiger Bürgerkritik ausgesetzt. „Es wird häufig darauf hingewiesen, dass es erheblich schlechtere Straßen gibt“, sagt Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann. In einigen Fällen sei sogar die Rede von Steuergeldverschwendung gewesen. Diese Kritik will die Stadtverwaltung nun nicht länger auf sich sitzen lassen.

Bei den Sondersanierungsprogrammen werden zumeist solche Straßen ausgewählt, die nicht von Grund auf neu aufgebaut werden müssen, sondern noch eine sanierungsfähige Substanz haben, wie das Tiefbauamt erläutert. Dazu gehöre, dass noch eine ausreichende Stärke des Asphaltaufbaus vorhanden sei. Bei der Entscheidung über die Sanierung sei hingegen nicht ausschlaggeben, wie schlecht die Oberflächenbeschaffenheit der Straße sei, betont Dettmann.

Bei Straßen ohne ausreichende Substanz bleibe nur noch eine Kompletterneuerung einschließlich des Unterbaus. Solche aufwendigen und sehr teuren Grundsanierungen sind allerdings nicht Teil der jüngst aufgelegten Programme.

Bohrprofile zeigen Straßenzustand

Um die jeweilige bauliche Substanz von Straßen zu ermitteln, lässt die Stadt zunächst Bohrprofile aus den Straßen entnehmen. Ist die Tragschicht noch einigermaßen in Ordnung, steht der vergleichsweise kostengünstigen Erneuerung der Asphaltdeckschicht nichts im Wege. Der Sinn der Erneuerung der Deckschicht liege aber nicht nur darin, eine Verbesserung der Oberfläche zu erreichen, betont der Tiefbauamtsleiter. In erster Linie gehe es darum, die darunterliegenden Asphalt- und Schottertragschichten vor aufwendigen und damit sehr teuren Reparaturen zu schützen.

Diese Straßen werden demnächst saniert Die Stadt Barsinghausen lässt in diesem Monat die Alte Dorfstraße in Eckerde, die Freiherr-vom-Stein-Straße, die Mühlenkampstraße und die Straße Am Kindergarten sanieren, indem jeweils eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht wird. Im Sommer und Herbst soll dann bereits der dritte Teil des Sanierungsprogramms umgesetzt werden. Das Tiefbauamt hat dafür die Langenkampstraße, den Egestorfer Kirchweg, die Max-Planck-Straße, die Einsteinstraße sowie den Holunderweg und Akazienweg ins Visier genommen. Außerdem stehen die Straßen Friedensburg, Zum Wall und Im Rehagen sowie der Reitwiesenweg (alle in Landringhausen) auf der Liste, ebenso wie der alte Gehweg an der Berliner Straße. Das Tiefbauamt rechnet mit Gesamtkosten von rund 745.000 Euro. Allerdings liegen noch nicht alle Bodenuntersuchungsergebnisse vor. Danach könnten sich noch Veränderungen ergeben, betont die Verwaltung.

Der Anteil der Straßen in Barsinghausen, die grundsätzlich noch über eine sanierungsfähige Substanz verfügen, ist nach Angaben der Verwaltung „nicht sehr hoch“. Ein erheblicher Teil der Straßen müsste eigentlich komplett erneuert werden. Dafür reichen die finanziellen Möglichkeiten der Kommune aber kurz- und mittelfristig längst nicht aus. Das Tiefbauamt beziffert die Kosten für eine Kompletterneuerung von Straßen aktuell auf bis zu 300 Euro pro Quadratmeter. Eine Erneuerung der Deckschicht hingegen koste je nach Verfahren zwischen 18 und etwa 55 Euro pro Quadratmeter.

Herausforderung für Kommunen

Aufgrund der erheblichen Preisunterschiede ist es aus Sicht der Stadtverwaltung daher erstrebenswert, die sanierungsfähigen Straßen möglichst lange zu erhalten, indem rechtzeitig die jeweilige Deckschicht erneuert wird – was dann möglicherweise Bürger als zu häufige Sanierungsarbeiten interpretieren. Den nicht nur in Barsinghausen vorhandenen gewaltigen Erneuerungsstau bei den Straßen betrachtet die Stadtverwaltung als „enorme Herausforderung für alle Beteiligten“. Es sei auch „leider unumgänglich“, einzelne Straßen mit relativ geringer Verkehrsbedeutung noch einmal mit einer neuen Deckschicht zu überziehen, obwohl eigentlich eine Erneuerung erforderlich wäre. So könne Zeit gewonnen werden.

Angesichts der Kritik verweist die Stadtverwaltung darauf, dass die Kommune längst nicht für alle Straßen im Stadtgebiet zuständig ist. So lägen alle Bundes-, Landes und Kreisstraßen in der Zuständigkeit der Landesstraßenbauverwaltung beziehungsweise der Region Hannover. So wird etwa die jüngst sanierte Hannoversche Straße von der Region Hannover unterhalten. Der gesamte Straßenzug der L 391 vom Bantorfer Brink in Bantorf bis zur Wennigser Straße in Egestorf muss vom Land Niedersachsen unterhalten werden.

Von Andreas Kannegießer