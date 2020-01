Marode Brücken: Stadt treibt Sanierungsprogramm voran

Barsinghausen

Die Stadtverwaltung treibt ihr Programm zur Sanierung von Brücken im Barsinghäuser Stadtgebiet voran. Abgeschlossen worden sind jetzt die Bauarbeiten an der Zufahrt zum Barsinghäuser Naturfreundehaus im Bullerbachtal. Dort ist die kleine Brücke über den Bullerbach vollständig erneuert worden. Im Laufe dieses Jahres sollen außerdem die beiden maroden Brücken an der Wassermühlenstraße in Wichtringhausen und an der Straße Zum Holze in Barrigsen erneuert werden.

Im Bullerbachtal war im Frühjahr 2018 aufgefallen, dass die recht unscheinbare Brücke schwer beschädigt und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Das Bauwerk musste behelfsmäßig mit dicken Stahlplatten gesichert werden, um eine sofortige Vollsperrung zu vermeiden. In der Folge kam es zu längeren Diskussionen, weil die Kosten für die Erneuerung der kleinen Brücke nach einer ersten Ausschreibung auf rund 170.000 Euro beziffert worden waren – viel zu viel, fanden viele Bürger und auch Politiker.

Zufahrt zum Naturfreundehaus ist zukunftssicher

Die Suche nach einfacheren baulichen Lösungen war aber an den gesetzlichen Forderungen für Brückenbauwerke gescheitert, die bestimmten Normen genügen müssen. Die Stadtverwaltung hatte den Neubau daher ein zweites Mal ausgeschrieben. Mit Erfolg, denn das einzige Unternehmen, das ein Angebot abgab, war bereit, den Neubau für 105.000 Euro auszuführen. Am Ende lag die Rechnungssumme sogar nur bei rund 95.000 Euro, wie Bürgermeister Marc Lahmann und Stefan Recht vom Fachdienst Tiefbau berichten. Der Bullerbach habe während der Bauarbeiten kein Wasser geführt, erläutert Recht. „So ist der Aufwand für die Wasserhaltung und das Umpumpen entfallen.“

Mit einer Tragfähigkeit von 30 Tonnen ist die Zufahrt zum Naturfreundehaus nach Einschätzung aller Beteiligten für viele Jahre zukunftssicher. Auch Busse und schwere Müllfahrzeuge können das Haus wieder erreichen. Am Geländer der kleinen Brücke hat die Stadtverwaltung an beiden Seiten das Barsinghäuser Ortswappen anbringen lassen. Die Idee dazu sei im Fachdienst Tiefbau entstanden und werde nun an allen sanierten Brücken umgesetzt, sagt Lahmann.

Anlieger müssen Verträge noch unterschreiben

Beim lange geplanten Neubau der maroden Brücke über das Bantorfer Wasser in der Wassermühlenstraße hat die Stadtverwaltung die Planungen inzwischen abgeschlossen und möchte die Arbeiten so schnell wie möglich ausschreiben. Einziges Hindernis seien die noch nicht von den Anliegern der Brücke unterzeichneten Gestattungsverträge. „Während der Bauarbeiten müssen einzelne Nachbargrundstücke betreten werden“, berichtet Recht. Das erfülle die Anlieger offenbar mit Sorge, sodass diese noch nicht unterschrieben hätten. „Unser festes Ziel ist es aber, die Arbeiten noch 2020 auszuführen“, bekräftigt der Ingenieur.

Die marode Brücke über das Bantorfer Wasser in Wichtringhausen muss dringend erneuert werden. Die Anlieger müssen den Arbeiten aber noch zustimmen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Die Stadt Barsinghausen ist für insgesamt 25 Brücken im Stadtgebiet verantwortlich. Gründliche Untersuchungen in den vergangenen Jahren – unter anderem von Experten des Technischen Überwachungsvereins – hatten ergeben, dass gut die Hälfte aller Brücken recht kurzfristig saniert werden muss, weil erhebliche Bauschäden festgestellt wurden.

