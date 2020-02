Marlis-Ragge-Stiftung: Vereine können Förderung beantragen

Barsinghausen

Die Marlis-Ragge-Stiftung, die soziale, kulturelle und gleichstellungsrelevante Projekte in Barsinghausen fördert, nimmt Anträge für dieses Jahr noch bis zum 9. März entgegen. Bewerben können sich gemeinnützige Vereine, die sich in diesen Bereichen engagieren. In der Satzung ist der Zweck der Stiftung genau festgelegt. Unterstützt werden nur Projekte im Stadtgebiet Barsinghausen, die in diesem Kalenderjahr abgeschlossen sein müssen.

Marlis Ragge, eine Bergmannstochter und Gemeindeschwester aus Barsinghausen, hat nach ihrem Tod ihren Besitz der Stadt vermacht. Ihr Vermögen ist in der Stiftung angelegt. Quelle: privat

Bis zu 5000 Euro kann die Stiftung wieder aus den Zinsen ihres Stiftungskapitals vergeben. In der Stiftung sind 127.000 Euro aus dem Nachlass von Marlis Ragge angelegt, die ihren Besitz nach ihrem Tod der Stadt vermacht hatte. Eine Zuwendung hob diesen Grundstock auf 140.000 Euro an. Eine Erbschaft erhöhte das Kapital inzwischen um weitere 340.000 Euro.

Hier gibt es Förderanträge

Ein Fördermittelantrag muss schriftlich gestellt und begründet werden. Antragsformulare können im Internet auf der Homepage der Stadt Barsinghausen heruntergeladen oder im Rathaus bei Heike Michel im Vorzimmer des Bürgermeisters abgeholt werden. Der Antrag ist an den Vorstand der Marlis-Ragge-Stiftung zu richten. Die Anschrift lautet: Stadt Barsinghausen, Bergamtstraße 5, 30890 Barsinghausen.

Mehr als 100 Projekte gefördert

Aus Zinserlösen und Spenden hat die Marlis-Ragge-Stiftung in 20 Jahren bislang mehr als 100 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 90.000 Euro gefördert. Welche Projekte in diesem Jahr unterstützt werden, soll möglichst binnen vier Wochen nach Antragsfrist feststehen. Die Übergabe der Zuschüsse erfolge etwa Mitte April, kündigt die stellvertretende Stiftungsvorsitzende Roswitha Müller an. Der Vorstand entscheidet über die Vergabe.

Von Jennifer Krebs