Barsinghausen

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr richtet die Barsinghäuser Marien-Kirchengemeinde auch in diesem Sommer wieder eine Reihe musikalischer Andachten in der Klosterkirche aus. Einmal monatlich werden an einem Sonntag jeweils zwei etwa halbstündige Andachten in der Klosterkirche angeboten. Dabei wird jeweils Musik mit einer biblischen Lesung verbunden.

Die Mariengemeinde hatte die Andachten im vergangenen Jahr ins Programm genommen, weil Konzerte wegen der Pandemie nicht mehr möglich waren, wie Pastorin Uta Junginger berichtet. „Die Verbindung von Musik und biblischen Texten kommt sehr gut an“,sagt sie. Junginger lobt das Organisationsteam der Andachten um Organist Ole Magers, der auch die musikalische Gesamtleitung des Projekts hat. Zugleich dankt die Pastorin dem Musikausschuss der Mariengemeinde, der die Andachten tatkräftig unterstütze.

Wechselnde Besetzung bei Andachten

Die erste Musikandacht in diesem Sommer ist am Sonntag, 20. Juni. Flötist Gerald Pursche und Organist Ole Magers werden ab 18 Uhr und ab 19 Uhr musizieren. Pastorin Junginger wird eine biblische Lesung halten und den Segen spenden – ebenso wie am Sonntag, 25. Juli. An diesem Tag werden Bariton Frederik Frank und Ole Magers für die Musik zuständig sein.

Am Sonntag, 15. August, spielt Posaunistin Eike Steege zusammen mit Ole Magers bei den beiden musikalischen Andachten. Vikarin Mira Neckel spricht dazu den Segen. Am Sonntag, 12. September, werden Gerald Pursche (Flöte) und wiederum Ole Magers gemeinsam musizieren, Pastor Jürgen Holly spendet dazu den Segen.

Anmeldungen sind notwendig

Nach aktuellem Stand dürfen jeweils 30 Gäste die musikalischen Andachten besuchen. Bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen sei damit zu rechnen, dass die Besucherzahlen erhöht werden könnten, sagt Junginger. Notwendig sind in jedem Fall Anmeldungen zu den Veranstaltungen. Diese sind per E-Mail an die Adresse karten-klosterkirchebarsinghausen@web.de möglich.

Von Andreas Kannegießer