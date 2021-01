Barsinghausen

Marc Gebauer ist nicht mehr Chef der Lyreco Deutschland GmbH in Bantorf. Das Großhandelsunternehmen für Bürobedarf und Büroausstattung und der langjährige Geschäftsführer Gebauer haben in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Beginn des Jahres 2021 beendet worden sei.

Gebauer hatte fast 20 Jahre lang für Lyreco gearbeitet – zuerst in verschiedenen Leitungsfunktionen im Vertriebsbereich, in den vergangenen zehn Jahren dann als Geschäftsführer. Nach Unternehmensangaben hat Gebauer als Geschäftsführer die Entwicklung von Lyreco in Deutschland „maßgeblich geprägt“.

Freude auf neue Herausforderungen

Warme Worte zum Abschied findet auch der ausgeschiedene Geschäftsführer selbst. „Lyreco ist ein tolles Unternehmen, und ich bin stolz und dankbar, dass ich die Niederlassung in Deutschland über einen so langen Zeitraum führen konnte“, sagt Gebauer. Nun freue er sich „auf neue Herausforderungen“.

Für die Führung von Lyreco Deutschland gibt es einstweilen eine Interimslösung: Die Geschäftsführung übernimmt laut Mitteilung bis auf Weiteres Christophe Chambre, Zone Managing Director Europe bei der französischen Lyreco-Konzernmutter. Chambre dankt Marc Gebauer für dessen „unermüdliche Leidenschaft und seinen Einsatz für das Unternehmen, mit dem er unser Transformationsprojekt unterstützt hat“. Jetzt schlage Lyreco „ein neues Kapitel auf, um unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, sagt Chambre.

Lyreco hat weltweit rund 9.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Euro. Die deutsche Niederlassung mit Sitz in Bantorf erwirtschaftete nach den jüngsten verfügbaren Zahlen im Jahr 2018 einen Jahresumsatz von rund 240 Millionen Euro und beschäftigte rund 725 Mitarbeiter, darunter mehr als 300 im Vertriebsaußendienst.

Von Andreas Kannegießer