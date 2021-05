Barsinghausen

Der Notruf – egal, ob es sich um die 110 oder die 112 handelt – kann Leben retten. Die Nummer zu missbrauchen zieht unter Umständen ernste Konsequenzen nach sich und kann vor allem teuer werden. Das ist auch gut möglich im Fall eines Mannes, der am Freitag eine Schlägerei am Bahnhof in Kirchdorf erfunden hatte, um die Polizei in Aktion zu sehen. Angeblich seien dort mehrere Leute in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, hatte er den Beamten über den Notruf gemeldet.

Als die Polizisten eintrafen, war allerdings schnell klar: Eine Schlägerei hatte es dort nie gegeben. Noch am selben Tag ergaben sich konkrete Hinweise, wer bei der Polizei angerufen hatte. Die Behörde hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Blaulichtfahrten sind besondere Stresssituation

Die Polizei betont: Wer Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte vorsätzlich falsch alarmiert, macht sich strafbar. Nicht auszudenken, so Polizeihauptkommissar Falk Hecht, wenn auf der Anfahrt Unbeteiligte gefährdet oder sogar zu Schaden gekommen seien. Blaulichtfahrten würden für alle Verkehrsteilnehmer immer eine besondere Stresssituation darstellen – insbesondere aber für die verantwortlichen Fahrer der Einsatzfahrzeuge.

Außer einem Strafverfahren bekommt der Anrufer die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt. Da könnten alles in allem durchaus mehrere Hundert Euro zusammenkommen, schätzt die Polizei. Viel Geld für einen schlechten Scherz.

Von Jennifer Krebs