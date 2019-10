Mit Mahnwachen machen auch Barsinghäuser Bürger ihren Protest gegen den türkischen Einmarsch in den Norden Syriens deutlich. Sie fordern ein sofortiges Ende des Krieges.

Mahnwache: Proteste gegen türkischen Einmarsch in Syrien

Barsinghausen - Mahnwache: Proteste gegen türkischen Einmarsch in Syrien