Barsinghausen

Bei Personenkontrollen am Bahnhof in Barsinghausen ist die Polizei am Wochenende gleich zweimal fündig geworden. Bei einem 47-Jährigen fanden die Beamten in der Nacht zum Sonnabend um 2.50 Uhr Cannabis und ein Messer, welches er offen im Hosenbund bei sich trug. Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhof wurden um 3.25 Uhr erneut Drogen und Waffen aufgefunden.

Ein 37-Jähriger trug in seiner Jacke eine selbst gebaute Hiebwaffe. Die Waffe bestand aus einer Metallkette, welche am Ende mit einer Steinkugel beschwert war. Zusätzlich fanden die Beamten ein Messer in seiner Hosentasche. Außerdem fand die Polizei in seiner Nähe Amphetamin, das der Kontrollierte vor dem Einschreiten der Beamten weggeworfen hatte.

In beiden Fällen wurden die Drogen und die gefährlichen Waffen beschlagnahmt und Platzverweise erteilt. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.

Von Sarah Istrefaj