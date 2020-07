Barsinghausen

Jungen und Mädchen des Barsinghäuser Hannah-Arendt-Gymnasium haben sich auch in diesem Jahr erfolgreich am internationalen Känguru-Wettbewerb in Mathematik beteiligt. Wegen der Corona-Beschränkungen fand er allerdings nur online statt – und es machten lediglich zwei Drittel der ursprünglich 244 angemeldeten Schüler mit. Die aber waren offenbar mit besonders viel Elan bei der Sache, wie Justus Harms von der Schülerzeitung „Hannahlyse“ mitteilt: Die Durchschnittspunktzahl sei in diesem Jahr viel höher gewesen.

Preise für die besten

Beim Känguru-Wettbewerb geht es darum, anspruchsvolle und zugleich ungewöhnliche Aufgaben aus der weiten Welt der Mathematik zu bewältigen. Zusätzlich gilt es, durch cleveres Knobeln und richtiges Rechnen so viele Aufgaben hintereinander wie möglich richtig zu lösen – und damit den weitesten Känguru-Sprung zu absolvieren. Für die meisten richtig gelösten Aufgaben hintereinander gab es wieder ein T-Shirt, das dieses Mal Liliana Willms aus der Klasse 6d errang. Laut HAG hat die Schülerin 23 von 24 Aufgaben hintereinander richtig gelöst und damit 115 von 120 Punkten erreicht. Andere Preise, zum Beispiel für den oder die Jahrgangsbesten, wurden wegen der besonderen Umstände nicht verteilt. Dennoch gab es für alle teilnehmenden Schüler unabhängig von der Gesamtpunktzahl am Ende ein kleines Knobelspielzeug als Anerkennung, das laut Schule „bereits den Weg in viele Klassenräume gefunden hat“.

Von Andreas Kannegießer