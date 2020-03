Wegen des Coronavirus fallen auch der Frühlingsmarkt und der verkaufsoffene Sonntag am 22. März in Barsinghausen ersatzlos aus. Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen hat seine Mitglieder und die Standbetreiber am Montagvormittag über die Absage informiert. Einen Nachholtermin wird es offenbar nicht geben.