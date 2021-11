Barsinghausen

Schon eine halbe Stunde bevor es losging, war es sehr voll vor der Sparkasse in der Barsinghäuser Innenstadt. Viele Kinder tummelten sich mit ihren Laternen, mit dabei Eltern und Großeltern. Der ein oder andere trug ein paar Tüten mit sich herum. Denn es war verkaufsoffener Sonntag. Und auch dieser war ziemlich gut besucht. Doch kein Vergleich zum Laternenumzug, der mit Einbruch der Dunkelheit und Laternen-Liedern vom Spielmannszug Hohenbostel endlich losging.

Der 4-jährige Naël freut sich auf den Umzug mit seiner Laterne „Shaun das Schaf Meckerlise“. Quelle: Janna Silinger

Einer der Organisatoren der Veranstaltung, Martin Wildhagen, freute sich besonders über die vielen Besucher. „Ich hätte bei dem Wetter nicht damit gerechnet“, sagte der Sparkassen-Mitarbeiter, der auch beim Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen aktiv ist. Mit drei Kolleginnen geht er vorne weg. „Ganz langsam, die Strecke ist ja ohnehin nicht so lang.“ Und damit in diesem Jahr jeder etwas von der Musik hat, werden die Spielmannszüge nicht wie sonst mitlaufen, sondern an ihren Stationen auf den Umzug warten. „Das war auch eine der Corona-Maßnahmen“, erläutert Wildhagen.

Hinzukommt, dass die Maskenpflicht und die 3-G-Regel galten. Bei dem Umzug liefen auch Leute von der Feuerwehr und vom ASB mit, die immer wieder schauten, dass sich alle an die Vorgaben hielten. Und obgleich es ohne die ganzen Auflagen schöner gewesen wäre, freuten sich doch alle, dass der Umzug überhaupt stattfinden konnte und nicht wie im vergangenen Jahr komplett abgesagt werden musste.

Beim Laternenumzug wurden auch einige Wagen und Anhänger dekoriert. Quelle: Janna Silinger

Knapp 1000 Besucher beim Umzug dabei

So auch der 4-jährige Jona, der besonders glücklich und aufgeregt war, mit seiner Laterne dabei sein zu dürfen. Beim letzten Mal, vor zwei Jahren, saß er während des Umzugs noch im Kinderwagen, nun konnte er alleine laufen.

Lena und Luise, beide 8 Jahre alt, freuen sich über ihre Weckmänner, die ihnen von Jana (l.) und Hendrik Mordfeld (r.) übergeben werden. Quelle: Janna Silinger

Ebenfalls große Freude zeigt Hendrik Mordfeld, der erste Vorsitzende von Unser Barsinghausen, der am Thie auf die Kinder wartete, um dort in alter Tradition Weckmänner von der Bäckerei Hünerberg zu verteilen. Da er sich um das Herausgeben der 600 Stutenkerle nicht alleine kümmern konnte, erhielt Mordfeld Unterstützung von einigen freiwilligen Helfern. „Eine junge Dame ist dafür extra aus Italien gekommen“, erzählte er lachend.

Die 17-Jährige Corinna unterstützte ihren Barsinghäuser Gastbruder Lukas. „Normalerweise macht das immer mein Bruder, aber der ist momentan in Kanada. Deswegen springe ich ein“, erzählte der 18-Jährige. Und warum? „Das ist einfach eine schöne Sache“, sagte er. Da helfe er gerne.

Viele Kinder laufen bei dem Laternenumzug durch Barsinghausen mit. Quelle: Janna Silinger

Der Laternenumzug war also nach einem Jahr Pause wieder ein großer Erfolg und brachte jede Menge Spaß für alle Teilnehmer. „Ich denke, es sind knapp 1000 Leute hier“, schätzte Mordfeld. Damit habe er so nicht gerechnet. Aber es fühle sich gut an.

Von Janna Silinger