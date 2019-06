Barsinghausen

Kinder können in die Unterwasserwelten eintauchen: Bereits zum 31. Mal lädt die Kunstschule NOA NOA in Kooperation mit der Deutschen Jugend in Europa (DJE) interessierte Sieben- bis 13-Jährige zum Sommercamp ein. Vom 8. bis 13. Juli geht es in die Jugendbildungsstätte der DJE in Meinsen. Thema ist in diesem Jahr „Unterwasserwelten“.

Zwei Drittel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, die Tiefen der Ozeane sind zum größten Teil unerforscht. Diese Tatsache will das Team der Kunstschule nutzen und die Teilnehmer des Sommercamps dazu einladen, diese Lücke phantasiereich zu schließen. Angedockt an das, was man von der Tiefsee weiß, sollen in sieben Workshops verschiedene Lebensformen und -wesen erfunden werden, die von der vermuteten Formenvielfalt zeugen, aber auch von der Bedrohung dieser unbekannten Welten durch die Menschen. Überfischung und Vermüllung der Meere sind Themen, die auch an Kindern und Jugendlichen nicht vorüber gehen, allzu gegenwärtig ist die Diskussion in der Gesellschaft. Mit der Aufarbeitung mit künstlerischen Mitteln sollen die Teilnehmer ein Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit der Natur erlangen.

Kinder führen Theaterstück auf

Mit Malen, Zeichnen, Bildhauerei und der Arbeit mit vielen verschiedenen anderen Materialien erschaffen die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis dreizehn Jahren Stationen einer abenteuerlichen Reisen durch die Tiefsee. Gemeinsam wird daraus ein Theaterstück entwickelt, das am Sonnabend, 13. Juli, vor einem Publikum aufgeführt wird.

Die Teilnehmenden übernachten in eigenen Zelten und werden die gesamte Woche gut versorgt. Ganz wenige Plätze sind noch frei und Interessierte können unter (05105) 3322 oder per Mail kontakt@ks-noanoa.de Informationen erhalten. Anmeldungen sind unter ks-noanoa.de möglich.

Von Lisa Malecha