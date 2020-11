Barsinghausen

Auf Anordnung des Gesundheitsamts der Region Hannover und des städtischen Ordnungsamts muss die Kunstschule Noa Noa ihren Kursbetrieb in der Kulturfabrik Krawatte pandemiebedingt einstellen. Noa-Noa-Leiter Frank Plorin kritisiert diese Entscheidung. Andere Kunstschulen in Niedersachsen dürften ihren Kreativunterricht fortsetzen, argumentiert er. Für die Barsinghäuser bleibt dagegen nur die Alternative, Angebote für Zuhause zu machen – zum Beispiel mit Kunst-to-go-Paketen.

Ärger über Entscheidung

„Andere Kunstschulen außerhalb der Region Hannover dürfen als Bildungsanbieter weitermachen, aber wir werden als Freizeiteinrichtung eingestuft und müssen schließen – das macht mich richtig kirre“, ärgert sich Plorin. Nach der ersten Corona-Zwangspause im Frühjahr habe das Noa-Noa-Team in den Sommer- und Herbstferien wieder Kurse und Workshops anbieten können. Die neuen Räume in der Kulturfabrik Krawatte waren laut Plorin coronatauglich hergerichtet und ermöglichten ein Arbeiten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Maximal acht Kinder ab sechs Jahren hätten auf einer Fläche von 200 Quadratmetern an den Kreativangeboten teilgenommen.

„Regeln sind nicht eindeutig formuliert“

„Für November hatten wir nach diesen guten Erfahrungen ebenfalls viele schöne Angebote in unseren Krawatte-Werkstätten geplant. Aber nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Region und mit dem Barsinghäuser Ordnungsamt mussten wir diese Angebote leider absagen“, berichtet der Kunstschulleiter. Er bemängelt, dass die aktuelle Regelung nicht eindeutig sei und offenbar Spielraum für unterschiedliche Anordnungen lasse – in diesem Fall zum Nachteil von Noa Noa.

Kreativkurse für Kinder – wie hier m Sommer mit dem fünfjährigen Sam in der Kulturfabrik Krawatte – sind wegen der Corona-Krise derzeit nicht erlaubt. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Regionssprecherin Sonja Wendt bestätigt auf Anfrage die grundsätzliche Möglichkeit, dass die zuständigen Gesundheitsämter die Landesverordnungen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen vor Ort unterschiedlich auslegen können. Angesichts der hohen Infektionszahlen in der Region Hannover sei es wichtig, die Kontakte zu Personen aus anderen Haushalten zu vermeiden. „Daher werden Institutionen wie die Kunstschule derzeit eher freizeitbezogen betrachtet, um das Pandemiegeschehen bestmöglich einzudämmen“, erläutert die Sprecherin.

Für Noa Noa und die Kursleiter sei das widersinnig, sagt Plorin: „Wir wollen für die Kinder in einer sicheren Umgebung da sein, aber wir dürfen unsere großen Räume nicht nutzen.“ Stattdessen habe sich das Noa-Noa-Team nun eine Alternative für Zuhause überlegt.

Angebote für Zuhause

In der heimischen Umgebung können Kinder und Erwachsene ab sofort nicht nur Tonschalen und -becher, sondern auch Weihnachtskugeln bemalen – und auf diese Weise individuellen Weihnachtsschmuck herstellen. Geeignete Materialien und die sogenannte Kunst-to-go-Pakete sind während der üblichen Bürozeiten – und unter Beachtung der Corona-Regeln – bei Noa Noa in der Schulstraße 28 erhältlich.

Ob die geplanten Kurse und Workshops im Dezember stattfinden können, hänge von der Corona-Entwicklung ab, sagt Plorin. Darüber hinaus plane das Team weitere Angebote in mehreren künstlerischen Techniken für die Zeit von Januar bis zu den Osterferien. Diese Angebote sollen noch vor Weihnachten auf der Internetseite ks-noanoa.de zu finden sein. Wer darüber per E-Mail informiert werden möchte, kann sich auf der Internetseite in eine Liste eintragen.

Von Frank Hermann