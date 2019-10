Hohenbostel

In Hohenbostel wird die Kulturtüte wieder gefüllt: Der Bildungsverein Stemmer Spatzen öffnet am Sonnabend, 12. Oktober, die 21. Ausgabe dieser Reihe mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Lyrik, Sketchen und Clownerie. Los geht es um 15.30 Uhr im Gemeindehaus Hohenbostel, An der Kirche 3.

Zunä...