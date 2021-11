Barsinghausen

Wenige Wochen nach der feierlichen Eröffnung der Kulturfabrik Krawatte nimmt der Kunst- und Kulturbetrieb in dem soziokulturellen Zentrum immer mehr Fahrt auf – mit Konzerten, Ausstellungen und mit dem Beginn einer neuen Jazzfrühstück-Veranstaltungsreihe. Das erste Jazzfrühstück beginnt am Sonntag, 7. November, um 10 Uhr mit dem Aleksandra-Lison-Trio.

Verein will Menschen in Kontakt bringen

Künftig stehen an jedem ersten Sonntag im Monat renommierte Jazzmusiker aus der Region auf der Krawatte-Bühne. „Mit dieser neuen Reihe wollen wir möglichst viele Menschen unterschiedlicher Generationen bei freiem Eintritt dazu motivieren, in einer ungezwungenen Atmosphäre bei Frühstück und Musik miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte Friedrich Holtiegel vom Vorstand des Kulturvereins Krawatte.

Während des zweistündigen Jazzfrühstücks von 10 bis 12 Uhr biete die Kunstschule Noa Noa zudem eine Kinderbetreuung in ihren Werkstätten an. Für Krawatte-Besucher gelten die 2-G-Regeln: Sie müssen nachweislich vollständig geimpft oder genesen sein.

Traditioneller Jazz mit Swing zum Einstieg

Zum Einstieg in die neue Reihe spielt am Sonntag, 7. November, das Aleksandra-Lison-Trio. Das Trio um die deutsch-polnische Sängerin Aleksandra Lison präsentiert traditionellen Jazz mit Anleihen aus dem Gipsy Swing. Beliebte Klassiker wie „After You’ve Gone“, „Moonglow“ oder „Basin Street Blues“ bilden den Schwerpunkt des Repertoires. Die Interpretationen vom Sängerin Aleksandra Lison werden von zwei renommierten Musikern der hannoverschen Szene swingend begleitet: Lars Bernsmann an der Gitarre und Hervé Jeanne am Kontrabass.

„Es gibt je viele verschiedene Facetten von Jazz. Hier bei uns gibt es sehr gut hörbare Musik mit hochwertigen Acts. Darauf, und auf ein rustikales Frühstücksbüfett, kann sich das Publikum jetzt schon freuen“, erläuterte Gerald Pursche, Kulturmanager für die Krawatte.

Sponsoren geben Geld

Finanzielle Unterstützung für die Jazzfrühstück-Reihe erhält der Kulturverein von der Lotterie Sparen und Gewinnen der niedersächsischen Sparkassen. Martin Wildhagen von der Sparsparkasse Barsinghausen überreichte am Mittwoch einen symbolischen Spendenscheck über 3000 Euro. „Schon seit Jahren begleiten wir die Entwicklung des Kulturzentrums und uns ist sehr daran gelegen, dass jetzt richtig Leben in die Krawatte kommt“, betonte Wildhagen. Wichtig seien dabei reizvolle Angebote für ein möglichst großes Publikum – wie zum Beispiel das Jazzfrühstück.

Eine weitere 3000-Euro-Spende hat der Krawatte-Trägerverein am Mittwoch vom Energieversorger Avacon erhalten. Dieses Geld trägt zur Finanzierung der professionellen Grund- und Ausstellungsbeleuchtung im großen Veranstaltungsaal bei. „Viele Ehrenamtliche haben hier mit Mut und Hartnäckigkeit dieses Projekt realisiert. Für Barsinghausen und die Barsinghäuser ist das soziokulturelle Zentrum eine tolle Bereicherung“, erläuterte Frank Glaubitz von Avacon.

Von Frank Hermann