Barsinghausen

Die Malerin Kristina Henze aus Egestorf zeigt in der Ausstellung „Mit offenem Blick“ ab Montag, 2. September, im Haus der Volkshochschule ( VHS) am Langenäcker eine Auswahl ihrer Bilder. Zu sehen sind rund 30 Werke der Künstlerin und VHS-Dozentin, zumeist entstanden in Ölfarben auf Leinwand oder in Mischtechniken.

VHS-Dozentin seit zehn Jahren

Vor zehn Jahren bestückte Kristina Henze zum ersten Mal eine Bilderausstellung im VHS-Gebäude. Auf Anregung der scheidenden Geschäftsführerin Frauke Voskuhl bietet Henze seitdem als Dozentin auch Kurse für die Volkshochschule Calenberger Land in ihrem privaten Kunstatelier an. Zudem gehört die Egestorferin als Mitglied dem Kunstraum Benther Berg sowie dem Bund Bildender Künstler an. Seit 30 Jahren stellt die pensionierte Lehrerin mehrmals im Jahr ihre Bilder in verschiedenen Galerien aus.

Eindrücke zu Farbflächen verdichtet: Kristina Henze vor einem ihrer Bilder. Quelle: privat

Natur wird zu Form und Farbe

In der Ausstellung „Mit offenem Blick“ bestimmen Natureindrücke die Bildvorstellungen, die über die reine Wiedergabe des Geschehenen und Gesehenen hinausgehen. Kristina Henze verdichtet die Eindrücke in ihren Bilder zu Farbflächen – mehrfach überarbeitet und auf gewisse Farbtöne reduziert. Die Malerin verwandelt blühende Natur in Formen und Farben. Impressionen werden durch Farbverläufe, Verwischungen und Überlagerungen festgehalten. Daraus ergibt sich ein Spiel zwischen Formwerdung und Auflösung, zwischen Figuration und Abstraktion.

Die Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung beginnt am Montag, 2. September, um 18 Uhr. Barsinghausens Alt-Bürgermeister Klaus D. Richter gibt eine Einführung in die künstlerischen Arbeiten von Kristina Henze.

Von Frank Hermann