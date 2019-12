Egestorf

Kekse backen in der Bäckerei – das durften kürzlich die Kinder der Krippe Sonnenschein in Egestorf. Gemeinsam haben die Jungen und Mädchen die Bäckerei Sprengel besucht.

Zu Fuß machte sich die Krippengruppe auf den Weg zur Bäckerei Sprengel. In der Backstube standen extra zwei kindgerechte Tische, an denen die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen Kekse ausstechen konnten. Nachdem der ausgerollte Teig vor ihnen lag, fingen die fleißigen kleinen Bäcker an.

Vier große Backbleche waren nach etwa einer Stunde fertig und wurden in dem großen Backofen ausgebacken. Mit leuchtenden Augen standen die Kinder am Rande und verfolgten das Geschehen. Nach zehn Minuten Backzeit waren die Weihnachtsplätzchen fertig und in der Zwischenzeit zogen sich die Kinder und Erzieherinnen ihre Jacken für den Rückweg an.

