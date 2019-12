Kostenschock bei Kinderbetreuung: Wird der Nothilfeplan mehr als 3 Millionen Euro teurer?

Barsinghausen

Der Plan, kurzfristig rund 260 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Barsinghausen einzurichten, wird offenbar erheblich teurer, als bisher prognostiziert. Die Stadtverwaltung kalkuliert im Zuge des sogenannten Kita-Nothilfeplans nun vorsorglich mit rund 6 Millionen Euro, bisher war sie von lediglich 2,23 Millionen Euro ausgegangen. Die neuen Zahlen hat das von der Stadt beauftragte Architekturbüro errechnet, das sich um Planung und Realisierung der neuen Betreuungseinrichtungen kümmert.

Die Stadt hat zur Finanzierung kurzfristig einen vierten Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019 vorgelegt und damit auch die Politik überrascht. Als erstes städtisches Gremium hat der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss dem Zahlenwerk am Dienstagabend dennoch zugestimmt. Die endgültige Entscheidung liegt beim Rat, der am Donnerstag, 12. Dezember, tagt.

Standard ist noch festzulegen

Schwerpunkt des Nothilfeplans der Stadt sind mehrere neue Betreuungseinrichtungen in Containerbauweise. Die größte soll an der Straße Die Heide in Kirchdorf entstehen, wo künftig in vier Modulen 50 Kindergarten- und 30 Krippenkinder in vier Gruppen betreut werden sollen. Neue Containerkindergärten soll es auch auf dem Gelände der Bert-Brecht-Förderschule (50 Plätze), auf dem ehemaligen Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße (30 Krippenplätze) und neben dem ehemaligen SCB-Vereinsheim am Nachtigallweg geben. Teil des Nothilfeplanes sind unter anderem auch 20 zusätzliche Betreuungsplätze in einem Bereich des Kirchdorfer Gemeindehauses Arche und 20 Plätze in einer Großtagespflege an der Bergstraße.

Laut Erstem Stadtrat Thomas Wolf ist die gewaltige Differenz zwischen der ersten Kostenschätzung der Verwaltung und der Kalkulation des Planungsbüros den unterschiedlichen Containerstandards geschuldet, die zugrunde gelegt worden seien. „Wir müssen vor der Ausschreibung erst noch festlegen, welchen Gebäudestandard wir tatsächlich realisieren möchten“, sagt Wolf. Darüber sei zuvor nicht mit den Planern gesprochen worden – wegen des hohen Zeitdrucks bei dem gesamten Vorhaben, aber auch weil zunächst andere Fragen rund um die Standorte vorrangig zu klären gewesen seien.

Aus allen Wolken gefallen

Von der Kostenkalkulation des Architektenbüros sei die Stadt überrascht worden, berichtet Wolf. „Wir sind aus allen Wolken gefallen.“ So haben die externen Experten berechnet, dass der Kauf der Container für den Standort an der Kirchdorfer Heide rund 1,29 Millionen Euro statt der bisher veranschlagten 135.000 Euro kosten könnte. Zusätzliche Mehrkosten im jeweils sechsstelligen Bereich kalkuliert das Architektenbüro dort außerdem für die Außenanlagen, die Erschließung und das Inventar ein. Auch an den anderen Standorten fallen laut Prognose deutliche Mehrkosten an – am Standort Bert-Brecht-Schule liegen diese bei rund 400.000 Euro, an der Wilhelm-Heß-Straße bei etwa 200.000 Euro und beim Umbau der Großtagespflege bei rund 240.000 Euro.

Bei den Containern gebe es Standardvarianten, aber auch Premiumausführungen, die an den Gebäudestandard massiv gebauter Häuser heranreichten, erläutert Wolf. Die Verwaltung ist aber offenbar nicht gewillt, allen Vorschlägen der Planer zu folgen: Die Stadt gehe davon aus, dass am Ende deutlich weniger als 6 Millionen Euro zu investieren seien, betont der Erste Stadtrat.

Nachtragsetat bringt Zeitgewinn

Im vierten Nachtragshaushaltsplan sind die potenziellen Mehrkosten als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Der Vorteil: Die Stadt kann nach dem Ratsbeschluss sofort Aufträge vergeben. Wenn der zusätzliche Finanzbedarf im regulären Haushalt für die Jahre 2020/2021 verankert worden wäre, hätte die Verwaltung mehrere Monate untätig warten müssen – bis die Kommunalaufsicht den Haushalt genehmigt hat. „Wir brauchen den vierten Nachtragsetat unbedingt, um handlungsfähig zu sein“, erklärt Wolf.

Nach seinen Worten wird es wahrscheinlich nicht mehr gelingen, die Aufträge für die Containermodule noch vor Weihnachten zu vergeben. Dennoch sollen die mutmaßlichen Mehrkosten das Gesamtprojekt Kita-Nothilfeplan nicht erheblich verzögern. „Wir sind weiterhin guten Mutes, dass wir die meisten der zusätzlichen Betreuungsplätze im Frühjahr an den Start bringen können“, bekräftigt Wolf.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer