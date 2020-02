Konzert von Blue News: Dieser Blues steht für gute Laune

Barsinghausen

So macht der Blues richtig gute Laune: Die hannoversche Band Blue News kommt am Sonnabend, 15. Februar, erneut für eines ihrer musikalisch hochwertigen Konzerte in den ASB-Bahnhof Barsinghausen. Der Auftritt beginnt um 20.15 Uhr, Einlass ist von 19.15 Uhr an.

Für den unverwechselbaren Sound der Band steht vordergründig die ausdrucksstarke und kraftvolle Stimme von Alexandra Klare, ergänzt von René Gilly und Uwe Blanke im Background. Gilly ist außerdem für die spannungsgeladenen Soloausflüge an der Gitarre zuständig, während Blanke auf der Blues-Harp seinen ganz individuellen Stil spielt. Peter Lomba am Schlagzeug und Jürgen Wildhagen am Bass liefern das rhythmische Fundament für die Musik, die immer wieder Lust auf mehr macht.

„Wir lieben diese Musik“

„Wir lieben diese Musik, die vom Blues herkommt und ihn gleichzeitig immer weiterentwickelt. Wer glaubt, den Blues zu kennen, für den hält unser Programm sicherlich die eine oder andere Überraschung bereit“, sagt die Band über sich selbst und will für dieses Statement auch im ASB-Bahnhof den Beweis antreten.

Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) im Vorverkauf im ASB-Bahnhof und in der HAZ/NP-Geschäftsstelle Barsinghausen sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.asb-bahnhof.reservix.de sowie an der Abendkasse. Alle Infos zu den Konzerten gibt es zudem auf der Homepage des ASB-Bahnhofs unter www.asb-bahnhof-barsinghausen.de.

Von Frank Hermann