Die Marien-Kirchengemeinde in Barsinghausen bittet für den Gottesdienst zum Erntedankfest am Sonntag in der Klosterkirche um Obst-, Gemüse- und Blumenspenden. Im Anschluss an den Gottesdienst geben Vorkonfirmanden rund 65 selbst gebackene Brote gegen eine Spende für das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt ab.