Barsinghausen

Wohnraum ist knapp, Mieten und Immobilienpreise steigen stetig. Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung zu trotzen, ist der Bau neuer Wohnungen. Soll die Kommune wegen der großen Nachfrage weitere Neubaugebiete im Stadtgebiet ausweisen? Was sagen die Parteien zu der Möglichkeit, auf diese Weise neuen Wohnraum zu schaffen?

Das sagt die SPD:

„Vorrangig muss im gesamten Stadtgebiet eine konsequente Innenentwicklung erfolgen – etwa durch Hinter- und Lückenbebauung. Weitere Neubaugebiete sind generell nur behutsam auszuweisen, um den Flächenverbrauch gering zu halten. Ein größeres Gebiet für verschiedene und innovative Wohnformen ist für uns das Fillinghäuser Feld zwischen dem Gänsefußweg und der Hannoverschen Straße entlang der Entlastungsstraße. Hier stellen wir uns die Entwicklung eines Pilotstadtquartiers vor.“

Das sagt die CDU:

„Sowohl in den Ortsteilen (zum Beispiel Langreder, Goltern, Groß Munzel) als auch in der Kernstadt (zum Beispiel Kirchdorf, Egestorf). Ein Baulückenkataster ist nötig, um Transparenz für mögliche Nachverdichtungen zu schaffen. Zusätzlich muss man unter Beachtung ökologischer Fragestellungen und vorhandener städtischer Infrastruktur (zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsanbindungen) Neubaugebiete planen. Barsinghausen verfügt über eigene Flächen, die zu Bauland entwickelt werden können.“

Das sagen die Grünen:

„Priorität hat die Bebauung von freien Flächen in Baugebieten. In den letzten Jahren wurden mehr Wohneinheiten im Siedlungsbereich geschaffen als auf der grünen Wiese. Ein Baulücken- und Leerstandskataster wird als Planungsinstrument erstellt. Durch den kommunalen Erwerb von neu zu bebauenden Grundstücken oder der Realisierung von Vorkaufsrechten können wohnungspolitische Ziele und Klimaschutzziele besser umgesetzt werden. In Neubaugebieten wird auf fossile Energieträger in Gebäuden verzichtet.“

Das sagt die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB):

„Ja. Neben der Nachverdichtung im guten Miteinander zu den gewachsenen Siedlungsgebieten muss das Baugebiet am Rottkampweg zügig realisiert werden. Für eine weitere Fläche haben wir keine örtliche Präferenz. Wir werden das Projekt verfolgen, dass sich zügig realisieren lässt und bei dem sich Qualitätskriterien zur Schaffung eines guten Wohnumfeldes mit Angeboten für Jung und Alt, unterschiedliche Wohnformen mit gut erreichbarer Infrastruktur und ÖPNV-Anbindung am Besten realisieren lassen.“

Das sagt die AfD:

„Die in Planung befindlichen Baugebiete sollten unseres Erachtens ausreichen. Die bisher betriebene Nachverdichtung durch Hinterbebauung ist weiter zu verfolgen. Die Bearbeitungsdauer von Bauvoranfragen und Baugenehmigungen könnte durch eine Schwerpunktsetzung innerhalb der Verwaltung verkürzt werden. Jedoch sind die Kapazitäten im Bauamt durch Schulneubauten und den aufgelaufenen Bearbeitungsstau überbelastet (offene Stellen). Der Mangel an Ingenieuren ist Folge der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte.“

Lesen Sie mehr: Große Mehrheit im Ausschuss für Neubau an der Deisterstraße

Lesen Sie mehr: Alle Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Barsinghausen

Das sagt die FDP:

„Flächen für Einfamilienhaus- und Neubaugebiete sind nicht vorrangig zu planen. Es steht noch die neue Bergwiese III vor der Realisierung. Weiterhin gibt es noch zahlreiche Flächen durch den Abriss alter Häuser und der Nutzung von Freiflächen durch Verdichtung in alten Bebauungsgebieten. Die Nachverdichtung wird von uns Freien Demokraten vorrangig verfolgt.“

Das sagt die UWG/Freie Wähler:

„Für Menschen Wohnraum zu schaffen ist immer eine Option. Vorrangig sehen wir hier auch wieder die Bebauung in der ,zweiten Reihe‘, soll heißen, vorhandene und erschlossene Gebiete hierfür zur Verfügung zu stellen. Baulückenschlüsse sind vorrangig zu beplanen. Bei Ausschreibungen von Neubaugebieten müssen weiche Standortfaktoren wie Kinderbetreuung, Nahversorgung und öffentliche Verkehrsmittel beachtet werden. Mehr Werbung für Wohnbauförderung.“

Von Mirko Haendel