Erhält die Stadt Barsinghausen im Zentrum eine Carsharing-Station mit Elektroautos? Auf Antrag der SPD-Ratsfraktion hat sich der Bauausschuss mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, solch ein Teilautoprojekt in unmittelbarer Nähe des ASB-Bahnhofes und des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) zu forcieren. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Betreiber zu akquirieren. Gegen dieses Vorhaben stimmten lediglich Peter Schulz ( AfD) und Clemens Hafemann (UWG).

Beitrag zum Kimaschutz

Insbesondere unter den Aspekten des Klimaschutzes und eines modernen Mobilitätskonzeptes befürworteten die Ausschussmitglieder eine Carsharing-Station mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen an zentraler Stelle. „Wer mit Bus oder Bahn am Bahnhof ankommt, kann zur Weiterfahrt das E-Carsharing nutzen“, schreibt die SPD in der Begründung ihres Antrages. Eine Reservierung der in Bahnhofsnähe bereitgestellten Autos erfolge zuvor per Internet oder Telefon.

Unter eigener Regie solle die Stadt Barsinghausen zwar nicht als Betreiber eines Teilautoprojektes auftreten, aber die Ansiedlung eines Anbieters unterstützen – „indem sie sich eindeutig positiv gegenüber dem Angebot positioniert“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Kooperation mit Verwaltung?

Zudem seien auch mögliche Synergien zu prüfen. In einigen Regionskommunen gibt es Carsharing-Angebote, bei denen die Fahrzeuge tagsüber von Verwaltungsmitarbeiter genutzt werden. Nach Dienstschluss am Abend und an den Wochenenden stehen die Autos dann für die Carsharing-Nutzer zur Verfügung. Eine Kooperation mit der Stadtverwaltung könnte nach Überzeugung der Mitglieder im Bauausschuss auch ein elektrisches Teilautokonzept für die Deisterstadt entscheidend voranbringen.

Die Leasingverträge für die Autos der Barsinghäuser Stadtverwaltung laufen noch bis März und Mai 2022. Für die nächste Ausschreibung wolle die Verwaltung prüfen, ob generell E-Fahrzeuge beschafft werden können. „In diesem Zusammenhang werden auch Gespräche mit Carsharing-Anbietern zu führen sein“, schlägt die Verwaltung vor.

Zwei neue Ladesäulen für E-Autos in Barsinghausen

Konkretere Pläne liegen mittlerweile für den weiteren Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur mit Stromtankstellen für E-Autos vor. Solch einen Ausbau hatte die SPD ebenfalls in ihren Antrag mit aufgenommen. Bislang gibt es zwei öffentliche Ladesäulen im Stadtgebiet – am Volkers Hof sowie an der Osterstraße. Zwei weitere Ladestationen sollen an der Nordseite der Berliner Straße westlich des Bahnübergangs entstehen, im Rahmen der Bauarbeiten für einen neuen Fußgängerweg. Als Standort seien die ersten beiden Parkplätze aus östlicher Richtung vorgesehen.

Installiert werde eine normale Stromtankstelle ohne Schnellladefunktion. „Unter der Annahme, dass tagsüber Pendler und nachts Anwohner die Parkplätze nutzen, reicht die Parkzeit aus, um vollzutanken“, kommentiert die Stadtverwaltung.

Zu einem gut ausgebauten Netz gehörten jedoch auch Schnellladesäulen. Wegen der hohen Kosten gelte es, die künftigen Standorte mit Bedacht auszuwählen. Kriterien für die Auswahl müsse die Verwaltung allerdings in einem künftigen Mobilitätskonzept für die Deisterstadt erst erarbeiten.

