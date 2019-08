Barsinghausen

Der Schwelbrand in einer Zwischendecke im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Anna-Forcke-Stiftes in Barsinghausen ist offenbar von Kindern verursacht worden, die in dem Gebäude gekokelt haben. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt, nachdem Brandermittler das Gebäude untersucht hatten. Bei dem Feuer am Freitagabend waren fast 100 Feuerwehrleute aus fünf Ortsfeuerwehren im Einsatz, um das derzeit leer stehende Baudenkmal zu retten.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte ist der Schaden überschaubar geblieben: Die Polizei schätzt den Gebäudeschaden auf rund 5000 Euro. Das ehemalige Schwesternwohnheim am Deisterhang soll zu einem stationären Hospiz umgebaut werden.

Von Andreas Kannegießer