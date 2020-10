Barsinghausen

Die ersten Kurse der Kunstschule Noa Noa haben in der Kulturfabrik Krawatte bereits stattgefunden. Auch wenn die Corona-Pandemie manches erschwert. „Wir freuen uns, endlich drin zu sein und loslegen zu können“, sagt Frank Plorin, der die Kunstschule leitet.

Zunächst nur eine Werkstatt

Anders als anfangs vorgesehen – eigentlich waren drei Werkstätten geplant –, ist Noa Noa wegen der Corona-Beschränkungen in der Kulturfabrik zunächst nur mit einer Kreativwerkstatt gestartet, damit in den Kursen mehr Abstand gehalten werden kann. Die Kunstschule wird gemeinsam mit dem Kunstverein Barsinghausen ihren Sitz in der ehemalige Krawattenfabrik an der Egestorfer Straße haben. In jährlich 50 bis 60 Kursen – vom Malen über Zeichnen, Töpfern und Bildhauerei bis zu Literatur – können Interessenten bei Noa Noa Kurse belegen.

„Ausstatten müssen wir unsere neuen Räume selbst“, sagt Plorin. Dafür zahlt die Kunstschule eine günstige Miete. Auch Zuschüsse von Stadt und Land machen es dem Verein finanziell etwas leichter. Zudem fördert die Klosterkammer Hannover den Ausbau jetzt mit 11.500 Euro. Der Zuwendungsausschuss hat das Geld kürzlich genehmigt. Noa Noa will sich davon einen neuen Brennofen für Keramik und Ton kaufen, der momentan am dringendsten gebraucht wird. Der alte sei 15 Jahre alt, sagt Plorin. Dort noch Geld hineinzustecken, lohne sich nicht.

Von Jennifer Krebs