Barsinghausen

Schrecken am frühen Morgen: Eine Mutter hatte sich versehentlich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen, während ihr Kleinkind in der Wohnung war. Die Frau alarmierte die Feuerwehr Barsinghausen, die sofort zur Hilfe kam.

Laut Feuerwehr hatte ein starker Luftzug die Tür der Wohnung am Winninghäuser Weg zugeschlagen. Die Einsatzkräfte rückten um 7:58 Uhr zu siebt aus –gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst – und versuchten zum einen über ein Fenster, zum anderen über die die Wohnungstür in die Wohnung zu kommen. Währenddessen lenkte der Rettungsdienst das Kind ab – indem sie vor der Terrassentür herumalberten und spaßten. Letztendlich gelangte die Feuerwehr nach rund 45 Minuten über die Tür in die Wohnung und konnte Mutter und Kind wieder zusammen führen.

Hilflose Person hinter verschlossener Tür

Bereits in der Nacht war die Feuerwehr ausgerückt, um eine Tür zu öffnen. Gegen 3:13 Uhr erhielt sie die Info, dass sich eine hilflose Person in einer Wohnung an der Kaltenbornstraße befinde. Doch schon bevor die Einsatzkräfte dort eintrafen, konnten Nachbarn und die Polizei die Tür öffnen.

Von Lisa Malecha