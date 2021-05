Barsinghausen

Jetzt wird es ernst für die Villa Kunterbunt. Die Wilhelm-Stedler-Grundschule in Barsinghausen, in der auch die Kita untergebracht ist, soll abgerissen werden. „Wir wissen das schon seit vielen Jahren, doch bislang stand nie ein Termin bevor“, sagt Anjana Börke, die erste Vorsitzende der Elterninitiative, die seit Mitte der Neunzigerjahre Räume in dem Gebäude am Mont-Saint-Aignan-Platz nutzt.

Vor Kurzem habe die Stadt der Einrichtung mitgeteilt, dass das Schulgebäude voraussichtlich im Sommer 2022 abgerissen wird. Das bestätigt auch der Erste Stadtrat Thomas Wolf. „Wir haben also nicht mehr viel Zeit, neue Räume zu finden“, betont Börke. Das setze sie und die anderen Eltern ziemlich unter Druck – zumal die Initiative schon seit einer ganzen Weile versuche, ein geeignetes Quartier zu finden.

Die Voraussetzungen skizziert Börke so: „Die Räume müssen ebenerdig sein, wir brauchen einen Außenbereich, der mindestens 120 Quadratmeter groß ist, und der Innenbereich muss 80 Quadratmeter umfassen.“ Im Inneren müsse ein Gruppenraum von 20 Quadratmeter Größe eingerichtet werden, dazu ein Kinder- und ein Personalbad und eine Küche. „Die Umbaumaßnahmen würde natürlich nicht der Vermieter zahlen müssen“, fügt sie hinzu.

Die Kita Villa Kunterbunt in Barsinghausen ist bisher im Gebäude der Wilhelm-Stedler-Grundschule untergebracht, die abgerissen werden soll. Anjana Börke und ihr Vorstandsteam suchen dringend nach einem neuen Quartier. Quelle: Janna Silinger

Notlösung: Umzug in Container

Bei derartigen Kosten steht die Stadt Barsinghausen in der Pflicht. „Allerdings wird zeitlich alles eng“, erklärt die junge Frau. Die Zuschüsse müssten im Sozialausschuss beantragt werden, der das nächste Mal im Juli tagt. Doch selbst wenn eine passende Immobilie gefunden wird, müsse vor dem Abriss der jetzigen Räume noch der Umbau der neuen fertiggestellt werden. Somit zähle quasi jeder Tag. Im Notfall müssten die Eltern in Vorleistung treten. Falls die Initiative, die auf die Hilfe der Stadt zählt, tatsächlich nichts finden sollte, gäbe es allerdings noch eine Notlösung, wie Börke verrät. „Dann müssen wir, so wie auch die Schüler, in einen Container umziehen.“ Das wäre zwar nicht gut, aber immer noch besser als die letzte Alternative: die Schließung der Einrichtung. Dieses Szenario gelte es um jeden Preis zu verhindern.

Wer eine Idee zur Unterbringung hat und die Eltern unterstützen möchte, erreicht die Einrichtung per E-Mail an die Adresse kontakt@basche-kunterbunt.de. Bezüglich der Lage der neuen Einrichtung bestünden die Eltern nicht darauf, dass diese so zentral sei wie bisher, sagt Börke. „Fußgängerzone muss es nicht sein. Allerdings wollen wir auf jeden Fall im Ort Barsinghausen bleiben.“

Stadt möchte Kita-Plätze erhalten

Dass der kleine Kindergarten erhalten bleibt, ist auch der Stadt Barsinghausen ein wichtiges Anliegen, wie Thomas Wolf bestätigt. „Der Standort, den die Einrichtung sich wünscht, macht das ein wenig kompliziert“, sagt er. Doch man wolle die Elterninitiative wie auch in der Vergangenheit bei der Suche unterstützen. „Unser Bestreben ist es, die Kita-Plätze zu erhalten.“

Ob eine vorübergehende Unterbringung in einem Container möglich ist, müsse am Ende die Region entscheiden. Doch auch was die Auflagen dafür betrifft, plane die Stadt Barsinghausen, mit der Initiative zusammenzuarbeiten – „um eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind“, wie Wolf betont.

Von Janna Silinger