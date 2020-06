Barsinghausen

Der ehrgeizige Kita-Nothilfeplan der Stadt Barsinghausen zur kurzfristigen Schaffung von rund 280 zusätzlichen Betreuungsplätzen kommt laut Einschätzung der Stadtverwaltung gut voran. Allerdings lässt sich das ursprüngliche Ziel, dass der Löwenanteil der neuen Betreuungsplätze zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im August fertig sein solle, nicht einhalten. Im Zuge der Ausschreibung der Bauleistungen für die geplanten vier ganz neuen Einrichtungen hatte es laut Verwaltung zuletzt Verzögerungen gegeben.

Weil in Barsinghausen zurzeit rund 240 Familien auf einen Betreuungsplatz in einem Kindergarten oder einer Krippe warten, hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr den Nothilfeplan erarbeitet. Dieser sieht vor, dass sehr kurzfristig 280 neue Betreuungsplätze in acht Einrichtungen im Stadtgebiet geschaffen werden sollen. Die vier neuen Einrichtungen – so war der ursprüngliche Plan – sollten im Interesse der Geschwindigkeit in Fertigmodulbauweise entstehen: ein mit einer Krippe kombinierter Kindergarten an der Straße Die Heide für insgesamt 80 Kinder, ein Zweigruppenkindergarten auf dem Grundstück der Bert-Brecht-Schule für 50 Kinder, eine Krippe für 30 Kleinkinder auf dem sogenannten Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße und ein Kindergarten für 50 Jungen und Mädchen auf dem ehemaligen Grundstück des Schwimmclubs am Nachtigallweg.

Probleme mit Bietern

Darüber hinaus entstehen weitere 20 Plätze in einer neuen Großtagespflege in einem städtischen Haus an der Bergstraße. Außerdem sind auch der Ausbau des Kirchdorfer Gemeindehauses Arche für 20 Kindergartenkinder, die Erweiterung des Kindergartens der Mariengemeinde um 15 Plätze und der neue Waldkindergarten an der Freilichtbühne mit 15 Plätzen Bestandteil des Nothilfeplans.

Bei der Ausschreibung für den Bau der neuen Einrichtungen gab es offenbar verschiedene Hürden zu überwinden. Nach den Worten des Ersten Stadtrats Thomas Wolf im städtischen Sozialausschuss am Mittwochabend stellte sich heraus, dass der ursprünglich günstigste Bieter eine reine Handelsleistung anbieten und mit Subunternehmern aus Osteuropa antreten wollte. Er fiel ebenso heraus wie ein weiterer Bieter, der sich angesichts des Zeitdrucks für den Auftrag wieder zurückgezogen habe.

Stadt verzichtet auf Container

„Aber jetzt haben wir für alle Bauprojekte Bieter“, sagte Wolf. Abgerückt ist die Verwaltung angesichts der Ausschreibungsergebnisse von dem Plan, die neuen Einrichtungen mit Fertigmodulen aufbauen zu lassen. „Es wird keine Container geben“, betonte der Erste Stadtrat. Die neue Einrichtung an der Heide in Kirchdorf wird demnach für rund 1,97 Millionen Euro in Holzrahmenbauweise errichtet. Laut Wolf soll sie voraussichtlich Ende November bezugsfertig sein.

So wie auf dieser Visualisierung der Architekten soll der neue Kindergarten an der Straße Die Heide in Kirchdorf aussehen. Quelle: Kontext-Architekten

Ebenfalls in Holzrahmenbauweise entsteht demnach für rund 775.000 Euro der neue Kindergarten an der Deisterstraße auf dem Gelände der Bert-Brecht-Schule. Geplanter Fertigstellungstermin sei nun Januar 2021, sagte Wolf. Die Krippe an der Wilhelm-Heß-Straße kostet rund 856.000 Euro und wird nach dem neuen Zeitplan im November bezugsfertig sein. Der Kindergarten auf dem früheren Schwimmclubgelände ist für rund 505.000 Euro zu haben, weil das alte SCB-Heim in das Gebäudeensemble einbezogen wird. Er soll ebenfalls im Herbst bezugsfertig sein.

Verträge sind unterzeichnet

Am Donnerstagnachmittag hat die Stadt die Generalunternehmerverträge für drei der vier Neubauten mit den beauftragten Firmen und den betreuenden Architekten vom Büro Kontext aus Hannover unterzeichnet. Die Firma Bolle System- und Modulbau GmbH aus Telgte bei Münster wird demnach die Einrichtung in Kirchdorf bauen und steht auch kurz vor der Auftragserteilung für den Zweigruppenkindergarten an der Bert-Brecht-Schule.

Das Hamelner Unternehmen Otto Baukmeier Holzbau-Fertigbau baut den Kindergarten am ehemaligen SCB-Heim und die Krippe an der Wilhelm-Heß-Straße. Im nächsten Monat sollen die Bauarbeiten beginnen. „Zuerst werden wir Erde bewegen, wahrscheinlich zunächst an der Wilhelm-Heß-Straße“, sagte Architekt Jochen Florian. „Wenn wir das alles über die Bühne kriegen, fällt uns ein großer Stein vom Herzen“, sagte Erster Stadtrat Wolf.

Das ehemalige SCB-Heim am Nachtigallweg wird künftig ebenfalls als Kindergarten genutzt. Zur Gartenseite wird ein Erweiterungstrakt angefügt. Quelle: Andreas Kannegießer

Schneller als bei den Neubauten geht es bei den weiteren Projekten aus dem Kita-Nothilfeplan: Die neue Großtagespflege an der Bergstraße soll im Juni bezugsfertig sein, die Betreuungseinrichtung an der Kirchdorfer Arche Anfang September. Der Waldkindergarten an der Freilichtbühne kann laut Wolf im September an den Start gehen. Nur die Erweiterung des Kindergartens in der Mariengemeinde hat noch nicht begonnen. Damit würden binnen weniger Monate für insgesamt 261 Jungen und Mädchen Betreuungsangebote geschaffen, berichtete Wolf. Die Gesamtinvestitionssumme belaufe sich nach aktueller Schätzung auf rund 4,3 Millionen Euro.

