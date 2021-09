Egestorf

„Ihr wolltet so stark und so schlau werden, wie die Helden von Astrid Lindgren“, sagt Diakon Martin Wulf-Wagner, als er zusammen mit Diakonin Katrin Wolter im Gottesdienst noch einmal die Kirchenfreizeiten Revue passieren lässt. Unter dem Motto „Mit Michel und Pippi gehen wir zelten“ war die evangelische Jugend des Kirchenkreises Ronnenberg in den Sommerferien zweimal mit je 34 Kindern nach Uslar gefahren.

Alle Aktivitäten draußen durchgeführt

Sechs Tage lang spielten, bastelten und aßen die Kinder ausschließlich an der frischen Luft. Begleitet wurden sie durch 20 ehrenamtlich engagierte Jugendliche. „Es war schön, wie lebendig und lustvoll die Kinder die Zeit dort genossen haben“, sagt Wulf-Wagner. Dass die Gruppe sich ausschließlich draußen aufhielt, sei der Corona-Pandemie geschuldet gewesen. Auch die Aufteilung in zwei sechstägige Reisen statt einer zweiwöchigen war ein Novum. „Wir mussten viel neu überlegen, haben dabei aber auch Dinge entdeckt, die wir beibehalten wollen“, erzählt der Diakon. Die gemeinsamen Abende im Freien etwa hätten der Gruppe gut gefallen. „Das war atmosphärisch ganz anders als drinnen“, erinnert sich Wulf-Wagner.

Gemeinsames Singen beim nachbereitenden Gottesdienst der Kirchenfreizeiten: Diakonin Katrin Wolter (Bühne, links) und Diakon Martin Wulf-Wagner (Bühne, Zweiter von links) mit Mitgliedern des Organisationsteams. Quelle: Thea Schmidt

Wie das Camp führen die Verantwortlichen auch den nachbereitenden Gottesdienst draußen und in zwei Gruppen durch. Im Garten der Egestorfer Christuskirche singen sie gemeinsam „Idas Sommerlied“, bekannt aus dem Film „Michel aus Lönneberga“, und den Song „Hey, Pippi Langstrumpf“. In Uslar hätten die Kinder im Sandkasten geschnitzt wie Michel; sogar einen Limonadenbaum habe es gegeben, erzählt Felicitas Butzer aus dem Leitungsteam. „Ich bin mir sicher, dass Astrid Lindgren Freude gehabt hätte, wenn sie uns in Uslar besucht hätte“, fügt sie hinzu. Damit all diese Erinnerungen nicht verloren gehen, erhält jedes Kind eine Postkarte mit einem Link zu den Fotos der Freizeit.

Pippi und Michel kommen in den Gottesdienst

Spätestens als Pippi Langstrumpf (Anastasia Jacob) und Michel aus Lönneberga (Justus Gärtner) auf die Wiese hinter der Kirche kommen, tauchen die Kinder und Jugendlichen auch beim Gottesdienst noch einmal in Astrid Lindgrens Welt ein. Während Michel über seine kulinarischen Vorlieben spricht, erinnert Pippi daran, wie die Kinder gelernt hätten, in der Gemeinschaft miteinander zu leben.

„Das Miteinander“ ist es auch, was der elfjährigen Marleen Warkentien aus Sorsum gut gefallen hat. Sie war in diesem Jahr das erste Mal dabei. Die gleichaltrige Maike van Lengen war hingegen schon zweimal in Uslar. „Ich fand cool, dass es immer verschiedene Optionen gab und man viel Sport machen konnte“, sagt sie. Im nächsten Jahr will sie wieder mitfahren.

Damit die Erinnerungen erhalten bleiben: Amelie Schomburg aus dem Helferteam überreicht Maike van Lengen (hinten) und Marleen Warkentien Postkarten mit einem Link zu den Fotos der Freizeit. Quelle: Thea Schmidt

Auch wenn es im Camp gut gelungen sei, sich in die Welt der Kinderbücher hineinzuleben – Wulf-Wagner hätte sich an manchen Stellen mehr Zeit gewünscht. Bei längeren Fahrten würden die Kinder nach einem Streit lernen, miteinander auszukommen. „Aber in diesem Jahr war klar, dass wir ohnehin bald zurückfahren würden“, erklärt der Diakon. Auch dass aus dem eigentlichen Bergfest aufgrund der verkürzten Dauer eine Abschlussfeier geworden ist, bedauert er. „Beim Bergfest ist man normalerweise richtig im Camp angekommen.“

Von Thea Schmidt