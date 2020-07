Auf die Spur des Kunstprofessors Kurt Sohns führt die Landsommertour am Sonnabend, 25. Juli, in der Barsinghäuser Klosterkirche. Zentrales Thema der Führung unter dem Motto „Rot steht immer am Anfang“ sind die von Sohns gestalteten Kirchenfenster.

Eine Hommage an die Bergbautradition in Barsinghausen: Kurt Sohns gestaltete die Fenster der Taufkapelle in der Klosterkirche mit einem Bergmann-Motiv (links) und mit einer Szene aus Daniel in der Löwengrube (rechts). Quelle: Frank Hermann (Archiv)