Barsinghausen

Die Kirchengemeinden in der Kirchenregion Barsinghausen nutzen die sommerliche Ferienzeit wieder dazu, Gottesdienste auch einmal anders als nach dem üblichen Muster zu feiern. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch diesmal wieder einen Literaturgottesdienst im Bücherhaus am Thie geben. Zu der Veranstaltung am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr laden das Bücherhaus sowie die Barsinghäuser Petrus- und die Mariengemeinde gemeinsam ein. Es wird an diesem Tag keinen anderen evangelischen Gottesdienst in der Region geben.

Der Gottesdienst im vergangenen Jahr sei bei den Gästen und sogar bei Menschen, die nicht dabei waren, auf eine großartige Resonanz gestoßen, berichten Gastgeberin Karin Dörner vom Bücherhaus, Pastorin Kristin Köhler (Petrusgemeinde), Pastor Jürgen Holly und Vikarin Mira Neckel (beide Mariengemeinde). „Deshalb haben wir uns entschieden, künftig einmal im Jahr einen solchen Literaturgottesdienst zu feiern.“

Heimat ist das Thema

Im Sommer vergangenen Jahres war es um das Thema Liebe gegangen und wie ist es, wenn man mit über 70 Jahren noch einmal eine große Liebe findet. Diesmal steht nach Mitteilung des Organisatorenteams der Roman „Altes Land“ von Dörte Hansen im Mittelpunkt. Karin Dörner wird kleine Ausschnitte daraus vorlesen. „Es geht um Heimat und Flucht und auch um den Gegensatz zwischen Stadt und Land“, sagt Jürgen Holly. „Das werden Kristin Köhler, Mira Neckel und ich versuchen, in einer Trialogpredigt zu entfalten.“ Nach Hollys Worten will das Trio dabei auch in den biblischen Geschichten nachspüren: „Was bedeutet Heimat? Wo ist meine Heimat? Habe ich eine?“

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen Gerald Pursche (Querflöte und Gesang) und Miroslav Grahovic (Akkordeon) vom Duo Taschengrammophon. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Gelegenheit, bei Sekt und Wasser miteinander ins Gespräch zu kommen.

Von Andreas Kannegießer