Schüler packen 80 Geschenkpakete für Tafel-Kinder

Kirchdorf

Zehntklässler des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) haben am Freitag nahezu 80 Päckchen mit Weihnachtsgeschenken für Kinder aus bedürftigen Familien an den sozialen Deistersterne-Verein übergeben. Damit beteiligen sich die Jugendlichen an der jährlichen Aktion Weihnachtsüberraschung vor Ort, die die Deistersterne zum 13. Mal organisieren. Jungen und Mädchen aus den Familien, die zum Kundenkreis der Tafel gehören, sollen auf diese Weise ein Geschenk zum Weihnachtsfest erhalten.

Jährliche Aktion seit 2007

Bereits seit 2007 organisiert der Verein jedes Jahr im Advent solch eine Spendenaktion. Daran beteiligten sich viele Firmen, Schulen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen. Die Vereinsvorsitzende Doreen Inhestern rechnet mit insgesamt etwa 300 Geschenkepäckchen für Kinder im Alter bis zu zehn Jahren sowie mit zusätzlich rund 150 Büchergutscheinen für die älteren Jungen und Mädchen ab elf Jahre.

„Es wird immer mehr. Aber die Erfahrung zeigt uns, dass wir diese große Anzahl von Päckchen auch benötigen. Denn viele Familien können sich Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder aus finanziellen Gründen kaum leisten“, erläutert Inhestern. Darum sei auch das Engagement der HAG-Schüler aus der Klasse 10N1 sowie aus einem Religionskurs des zehnten Jahrgangs hoch einzuschätzen. Auf Anregung von Schulsozialpädagogin Silke Schlösser und Lehrerin Beate Kienast aus der Fachgruppe Religion entschlossen sich die Jugendlichen vor einiger Zeit dazu, Geschenkepäckchen an der Schule zu sammeln.

Kindern eine Freude bereiten

„Dazu sind wir in die Klassen gegangen und haben das Projekt vorgestellt. Vor allem die jüngeren Schüler aus den unteren Klassen waren ganz schnell Feuer und Flamme für die Aktion. Aber auch unsere älteren Mitschüler standen uns mit Spenden zur Seite“, berichtet HAG-Schülerin Aaliyah Önes. Für viele Helfer vermittle es ein gutes Gefühl, Kindern aus Barsinghausen und Umgebung mit den Geschenken etwas Freude zu bereiten. „Das motiviert. Und außerdem hätten wir nicht gedacht, dass so viele Familien echte Schwierigkeiten damit haben, ein Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder zu kaufen“, erklärt die 16-jährige Nisrine Bounesmer aus dem zehnten HAG-Jahrgang.

Auch Geld gesammelt

Gefüllt sind die Päckchen mit kleinen Spielsachen, Büchern, Mal- und Zeichenstiften, Schals und Handschuhen, Zahnbürsten, Haarspangen sowie natürlich auch mit Schokolade, Keksen und anderen Süßigkeiten – jeweils unterteilt für verschiedene Altersstufen. Außerdem haben die HAG-Schüler einen Geldbetrag von rund 85 Euro gesammelt, der ebenfalls an die Deistersterne geht. „Zum Kauf weiterer Büchergutscheine“, kündigt Inhestern an und lobt das Engagement der Gymnasiasten: „Es ist gut, Jugendliche auf Kinder aufmerksam zu machen, die unsere Hilfe benötigen“.

Jüngere Kinder im Alter bis zu fünf Jahren erhalten ihre Weihnachtsüberraschung direkt bei der Tafel. Für angemeldete Jungen und Mädchen von sechs bis zwölf Jahren richtet der Deistersterne-Verein demnächst eine kleine Weihnachtsfeier mit der Übergabe der Geschenke aus.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann