Kirchdorf

Ein Schäferhund hat am Donnerstagnachmittag im Barsinghäuser Ortsteil Kirchdorf einen Chihuahua totgebissen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war eine 67-jährige Spaziergängerin gegen 16.30 Uhr mit dem Chihuahua ihrer 33-jährigen Tochter an der Max-Planck-Straße in Höhe der Einmündung Rehpfad oberhalb des Schulzentrums Am Spalterhals unterwegs. Dort sei plötzlich ein unbegleiteter Schäferhund aufgetaucht, der nach Angaben der Zeugin „zunächst nicht aggressiv“ zu sein schien, sich dann aber plötzlich auf den Chihuahua stürzte. „Die 67-Jährige hat noch versucht, den Hund ihrer Tochter aus der Situation zu befreien, ist dabei aber gescheitert“, sagte die Polizeisprecherin. Der kleine Hund starb noch am Ort des Angriffs.

Polizei informiert Veterinäramt

Nach HAZ-Informationen ist der Schäferhund bereits häufiger ausgebüxt. Der Polizei sei das Tier jedoch noch nicht bekannt, so die Sprecherin des Kommissariats. Der 50-jährige Besitzer des Schäferhundes sei kurz nach dem Vorfall mit dem Auto am Unglücksort erschienen und habe den Hund mit nach Hause genommen. „Wir haben die Region Hannover über den Vorfall informiert. Es liegt nun in der Zuständigkeit des Veterinäramtes, was mit dem Hund und dem Besitzer geschieht“, berichtete die Polizeisprecherin.

Das Niedersächsische Hundegesetz sieht vor, dass bei Hinweisen auf die gesteigerte Aggressivität eines Hundes dieser als „gefährlich“ eingestuft werden kann. Für das Halten gefährlicher Hunde ist eine Erlaubnis erforderlich. Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung sind Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und persönliche Eignung des Halters oder der Halterin. Die weitere wichtige Voraussetzung ist das Bestehen einer praktischen Sachkundeprüfung mit dem betreffenden Hund (Wesenstest). Außerhalb ausbruchsicherer Grundstücke ist ein gefährlicher Hund grundsätzlich anzuleinen. Eventuell könnte auch eine Maulkorbpflicht und/oder eine bessere Absicherung des Geheges verordnet werden.

Tierschutzverein: Oft sind Halter das Problem

Andrea Wildhagen vom Tierschutzverein in Barsinghausen zeigte sich über den Schäferhundangriff bestürzt: „Ich fühle da mit der Besitzerin des Chihuahuas. Gefährliche Hunde sind ein unendlich schwieriges Thema.“ Sie würde es begrüßen, wenn in ähnlich gelagerten Fällen mit Vorgeschichte schon früher die Umsetzung „strengerer Maßnahmen“ möglich wären. „Aber uns als Tierschutzverein sind da leider die Hände gebunden.“ Außerdem müssten die Maßnahmen dann auch in die richtige Richtung zielen, meint Wildhagen: „Mitunter ist der Hund gar nicht das Problem, das sitzt oft am anderen Ende der Leine.“

Von Von Tobias Welz