Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kioskbetriebes in der Deister-Freilichtbühne spendieren ihre gesamten Trinkgeldeinnahmen aus der Saison 2019 in Höhe von 650 Euro an die Fuchsbau-Trauergruppen für Kinder und Jugendliche. Von diesem Geld will der Fuchsbau ein Zirkusprojekt anlässlich seines zehnjährigen Bestehens im September 2020 mitfinanzieren.