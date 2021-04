Barsinghausen

So früh wie möglich sollen Kinder lernen, dass es ganz normal ist, dass nicht alle Kinder gleich aussehen, dass nicht alle in denselben Familienverhältnissen leben und dass nicht alle dieselben Begabungen haben. Die Region Hannover und die Stadt Barsinghausen haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, das Thema Inklusion schon in den Kinderbetreuungseinrichtungen auf kindgerechte Weise zu vermitteln. Eine gute Hilfestellung für das Betreuungspersonal bietet dabei ein sogenannter Inklusionskoffer, den die Region Hannover der Stadt zur Verfügung stellt. Die Stadtverwaltung gibt den Koffer reihum an Tagespflegeeinrichtungen im Stadtgebiet weiter, um deren pädagogische Arbeit zu unterstützen.

In dem Inklusionskoffer befinden sich unter anderem Spiele, drei Puppen, 14 Bilderbücher und drei Puzzles, wie Julia Lepzien-Tebbeb von der Region Hannover berichtet. Es gebe ein Ratespiel zu Emotionen. Außerdem enthalte der Koffer spezielle Figurensets, eine CD und eine Menge Stifte, „um den Tagespflegepersonen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten im Alltag zu bieten“, erläutert die Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Kindertagespflege der Region Hannover. Eine der Puppen hat das Down-Syndrom. Bei einem der Spiele können Jungen und Mädchen verschiedene Hautfarben miteinander vergleichen. Und in einem der Bilderbücher wird thematisiert, dass auch gleichgeschlechtliche Elternpaare ganz selbstverständlich möglich sind.

Vier Wochen Leihe möglich

„Ab sofort können sich Tagespflegepersonen die Spiele, Bücher, Puppen und Stiftesets bei uns ausleihen“, sagt Nicole Tünnermann-Heine, Mitarbeiterin des Barsinghäuser Kinderbetreuungsamtes. Die Stadtverwaltung hat eine Ausleihstation in Großgoltern eingerichtet. „Damit die Tagesmütter und Tagesväter davon auch ausgiebig Gebrauch machen können, beträgt die maximale Ausleihdauer vier Wochen“, sagt Tünnermann-Heine.

Die Ausstattung von Kommunen mit Inklusionskoffern ist Teil des Programms „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Region Hannover hat nach den Worten von Julia Lepzien-Tebbeb insgesamt 17 Koffer für rund 10.000 Euro angeschafft und fungiert dabei für die Kommunen im Regionsgebiet quasi als Verteilzentrale.

Integrative Plätze auch in Tagespflegen

Die Stadt Barsinghausen habe der Inklusion bereits in den vergangenen Jahren bei den Großtagespflegen einen hohen Stellenwert beigemessen, sagt Tünnermann-Heine. So gebe es unter anderem mit der Zwergen-WG in Egestorf und den Deisterzwergen zwei Tagespflegeangebote im Stadtgebiet, in denen integrative Betreuungsplätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf angeboten werden können. In der von den Schwestern Bettina Williams und Claudia Casper-Müller betriebenen Zwergen-WG wird der Inklusionskoffer in den nächsten Wochen als erstes genutzt.

Auch der Erste Stadtrat Thomas Wolf lobt das neue Angebot. „Der Koffer mit seinen vielfältigen pädagogischen Ansätzen und Angeboten ist eine tolle Ergänzung für die kindgerechte Beschäftigung mit dem Thema Inklusion“, sagt Wolf. Dabei gehe es aber nicht allein darum, die Vielfalt und Individualität anzusprechen und den Mädchen und Jungen zu erklären. „Vielmehr wollen wir den Kindern auch zeigen, dass die Unterschiede auch Chancen für unsere Gesellschaft sein können.“

Von Andreas Kannegießer