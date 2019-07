Kirchdorf

Mit dem Thema Flucht setzen sich zurzeit die Kinder beim wöchentlichen Kindersommer der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde Kirchdorf spielerisch und kreativ auseinander. Jeden Mittwoch in den Ferien hören die 21 jungen Teilnehmer einen Teil der Bibelgeschichte von Ruth, die mit ihrer Familie aus Bethlehem geflohen ist.

„Die Geschichte haben wir ausgewählt, weil es ein aktuelles Thema ist. Wir wollen den Kindern deutlich machen, warum die Menschen fliehen und wie sie sich dabei fühlen“, sagt Pastorin Ute Kalmbach, die den Kindersommer seit vielen Jahren leitet. Mit Erzählfiguren bringen sie und die ehrenamtlichen Helfer den Kindern bei jedem Treffen einen neuen Teil von „Ruth – Auf der Suche nach Heimat“ nahe.

Zum Programm gehört zudem ein Kreativangebot, das teilweise mit der Geschichte zu tun hat, manchmal aber auch nicht. Zuletzt malten die Kinder große, bunte Bilder vom grünen Land Moab, in das Ruth in der Geschichte vor Hunger und Durst aus ihrer Heimat flieht. Auch ein gemeinsames Mittagessen gehört zu jedem Treffen im Gemeindehaus dazu.

Am Nachmittag tauschten sich die Teilnehmer dann beim jüngsten Treffen mit den Senioren beim Nachmittag für Ältere der Gemeinde aus. „Sie erzählen den Kindern von früher, denn viele von ihnen sind im Zweiten Weltkrieg geflohen“, sagt Kalmbach. Auch die Teilnehmer des Kindersommers berichteten, was sie bereits gemacht haben.

Die Kinder verstünden schon gut, was Flucht bedeutet, berichtet die Pastorin. In der Schule hätten sie bereits viele Berührungspunkte mit dem Thema. Die Geschichte von Ruth lehre hier eine wichtige Erkenntnis: „Dass Menschen auch in der Fremde ihren Weg gehen können“, stellt Kalmbach fest.

Von Elena Everding