Barsinghausen

Die Barsinghäuser Kindergärten und Krippen können am Montag, 8. März, noch nicht wieder für alle Kinder geöffnet werden. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Nach der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche waren Öffnungsstrategien für Betreuungseinrichtungen nach dem coronabedingten Lockdown kommuniziert worden, die allerdings nicht überall gelten. „Die jetzt vom Kultusministerium verbreiteten pauschalen Formulierungen wecken Erwartungen, die wir hier in der Region Hannover und damit auch in Barsinghausen aus Gründen des Infektionsschutzes nicht erfüllen können“, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf.

Noch kein Termin für Rückkehr zur Normalität

Die Verwaltung verweist auf den Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region Hannover, der sich zuletzt bei über 100 eingependelt habe. „Nur wenn es gelingt, diesen Wert über einen längeren Zeitraum unterhalb dieser Grenze zu halten, können wir ins Szenario B zurückkehren“, erläutert der Leiter des städtischen Kinderbetreuungsamtes, Claudius Reich.

Im sogenannten Szenario B werden die Kinder in festen Gruppen mit festen Betreuerinnen und in gestaffelten Tagesabläufen betreut. Damit soll verhindert werden, dass sich das Coronavirus bei einer Ansteckung schnell innerhalb der gesamten Einrichtung ausbreiten kann.

„Es fällt uns nicht leicht, die Notgruppenbetreuung fortzusetzen, weil sie für alle Beteiligten eine große Belastung ist“, sagt Wolf. Die Stadt halte Kontakt mit vielen Eltern, deren Nachwuchs keinen Platz in einer der Notgruppen habe. „In den Gesprächen kommt oft zum Ausdruck, dass die Familien derzeit an ihre Grenzen gehen, zumal Angebote außerhalb der eigenen vier Wände fast komplett weggefallen sind.“ Er hoffe, betont der Erste Stadtrat, dass mit der Rückkehr zur Normalität bei der Kinderbetreuung so schnell wie möglich begonnen werden könne. Einen genauen Termin für den Startschuss könne er aber nicht in Aussicht stellen.

Von Andreas Kannegießer