In vier Phasen will die Barsinghäuser Stadtverwaltung den langsamen Weg zurück zum Normalbetrieb in den Kinderbetreuungseinrichtungen umsetzen. Der Plan sieht erst Lockerungen in der Tagespflege, dann mehr Plätze in den Notbetreuungsgruppen und schließlich einzelne Betreuungstage für alle Jungen und Mädchen vor.