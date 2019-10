Kinderbetreuung: Nothilfeplan der Stadt kommt gut voran

Barsinghausen

Der Kindergarten-Nothilfeplan der Barsinghäuser Stadtverwaltung kommt gut voran. Die Verantwortlichen gehen weiterhin davon aus, dass im Frühjahr 2020 die allermeisten der rund 260 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen werden, die im Zuge des Nothilfeplanes neu geschaffen werden sollen. „Bisher läuft’s“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Derzeit gebe es bei den sieben Einzelprojekten „keine grundsätzlichen Schwierigkeiten“.

Die Stadt Barsinghausen sei derzeit dabei, acht neue Betreuungseinrichtungen gleichzeitig an den Start zu bringen, berichtete Wolf während der Sozialausschusssitzung am Dienstagabend. „Ich wüsste keine Kommune in der Umgebung, die das so schafft.“

Stadt setzt auf Container

Die Verwaltung hat die Planung und Realisierung der neuen Einrichtungen aus dem Nothilfeplan im Zuge des sogenannten Generalunternehmermodells an ein Barsinghäuser Architekturbüro vergeben. Damit soll sichergestellt werden, dass der ambitionierte Zeitplan eingehalten wird – der städtische Gebäudewirtschaftsbetrieb hat weiterhin mit Personalmangel zu kämpfen.

Um schnell voranzukommen, setzt die Stadt bei ihrem Nothilfeplan auf mehrere Containergebäude. Das größte entsteht dem Plan zufolge an der Straße Die Heide in Kirchdorf, wo die Verwaltung vier Module für die Betreuung von 50 Kindergarten- und 30 Krippenkindern in insgesamt vier Gruppen aufbauen lässt. „Wir befinden uns kurz davor, den Bauantrag zu stellen“, teilte Wolf den Ausschussmitgliedern mit.

Containerkindergärten soll es auch auf dem Gelände der Bert-Brecht-Förderschule (50 Plätze), auf dem ehemaligen Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße (30 Krippenplätze) und neben dem bisherigen Vereinsheim des Schwimm-Clubs (SCB) am Nachtigallweg geben. Ins Vereinsheim soll nach dem Umbau eine Gruppe mit 25 Kindern einziehen, außerdem will die Stadt daneben einen Container für eine weitere Betreuungsgruppe errichten lassen.

Gespräche mit Anliegern geplant

Das Projekt an der Wilhelm-Heß-Straße sei „unproblematisch“ und stehe vor der Antragstellung, sagte Wolf. Auch der Bauantrag für die Einrichtung an der Bert-Brecht-Schule sei fertig. „Etwas komplizierter“ sei wegen der schmalen Zufahrt die Situation am SCB-Vereinsheim, erläuterte der Erste Stadtrat. Während der Ausschusssitzung trugen auch mehrere Anliegerinnen des Nachtigallwegs ihre Bedenken vor. Sie befürchten angesichts des zu erwartenden Verkehrs zum Kindergarten erhebliche Probleme in ihrer schmalen Wohnstraße, in der Parkmöglichkeiten fehlen und Begegnungsverkehr derzeit unmöglich ist.

Die Stadtverwaltung ist dennoch optimistisch, die Probleme in den kommenden Monaten lösen zu können – etwa mit Umbauten am Nachtigallweg und der Anmietung von Stellplätzen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ecke Nachtigallweg/ Wilhelm-Heß-Straße. „Wir wollen mit den Anliegern ins Gespräch kommen“, kündigte Wolf an. Gesprächsergebnisse könnten gegebenenfalls in den Bebauungsplan eingearbeitet werden, der noch nicht fertig sei.

Teil des Kita-Nothilfeplanes sind auch 20 neue Betreuungsplätze in einem Teil des Kirchdorfer Gemeindehauses Arche, in einem Waldkindergarten an der Halle Unter den Eichen soll es 15 neue Plätze geben, und in einer Großtagespflegeeinrichtung an der Bergstraße soll für 20 Kinder Platz geschaffen werden. Für die Großtagespflege sei der Bauantrag fertig, berichtete Wolf. Der Waldkindergarten sei ebenfalls ein unproblematisches Vorhaben. „Für das Gemeindehaus Arche muss der Mietvertrag noch unterschrieben werden“, erklärte der Erste Stadtrat.

