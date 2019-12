Kinder basteln sich Geschenke für ihre Lieben selbst

Barsinghausen

Die städtische Jugendpflege hat eine rundum positive Bilanz der Bastelaktionen gezogen, die das Kinder- und Jugendbüro in verschiedenen städtischen Einrichtungen traditionell in der Adventszeit anbietet. Insgesamt 185 Jungen und Mädchen haben in diesem Jahr an den Bastelnachmittagen teilgenommen, um kleine Geschenke für ihre Lieben unter Anleitung selbst herzustellen.

Im Spielhaus auf dem Spielplatz Klein Basche mischen die Kinder verschiedene Zutaten zu Knetseife zusammen. Quelle: Privat

In einem Zeitraum von zwei Wochen hat die Jugendpflege insgesamt sechs Bastelaktionen im ganzen Stadtgebiet organisiert. Gebastelt wurde im Kinder- und Jugendhaus Egestorf, im Spielhaus auf dem Spielplatz Klein Basche, im Jugendtreff an der Goetheschule und in den Grundschulen in Groß Munzel, Großgoltern und Hohenbostel.

Lea Dörfel und Djennet Saidova helfen den Kindern im Kinder- und Jugendhaus, die richtige Konsistenz der Knetseife zu finden. Quelle: Privat

Die Kinder hatten diesmal die Möglichkeit, großformatige weiße und rote Weihnachtssterne aus Papiertüten zu basteln, die anschließend mithilfe von LED-Teelichtern beleuchtet wurden. Wer wollte, konnte auch sogenannte Knetseife aus Öl, Handseife und Speisestärke selbst herzustellen. Um die Seife später als Geschenk präsentieren zu können, wurde diese dann noch mit viel Fantasie verziert und in Gläsern ansprechend drapiert.

Bei den Bastelnachmittagen herrschte überall beste Stimmung, wie das Betreuerteam berichtet. Die Kinder seien sehr kreativ gewesen und hätten ihre handwerklichen Fähigkeiten geübt, berichtet die für die Bastelaktionen verantwortliche Sozialpädagogin Karen Zimmermann. „Die Knetseife war bei allen Kindern besonders beliebt“, sagt die Betreuerin.

Karina Karwath (Zweite von rechts) hilft bei den letzten Verzierungen der Knetseife in der Grundschule Goltern. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer