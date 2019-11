Nach einer mehr als neunmonatigen Vakanz hat die Wilhelm-Stedler-Schule eine neue Leiterin: Martin Deiwick von der Landesschulbehörde überreichte am Montag die Ernennungsurkunde an Kathrin Flade, die bereits seit Februar die Leitungsgeschäfte kommissarisch wahrgenommen hat. Flade folgt auf Jutta Fricke, die an die Grundschule Benthe gewechselt war.