Die Finanzsituation der Stadt Barsinghausen ist derzeit trotz der hohen Belastungen wegen Coronanoch recht stabil. Die Kommune profitiert einerseits von ihren hohen Rücklagen vor Beginn der Pandemie, andererseits von den Zuwendungen des Landes Niedersachsen, das den Kommunen einen erheblichen Teil der Einnahmeausfälle erstattet. Die zukünftige Entwicklung ist aber völlig ungewiss. Die Stadtverwaltung wagt weder eine Prognose, wie hoch das Defizit am Jahresende ausfallen wird, noch einen Ausblick auf das Jahr 2021. „Das gleicht einem Blick in die Glaskugel, weil derzeit alle Rahmendaten fehlen“, sagte der Leiter des Stabes in der Verwaltung, Stefan Müller, in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwochabend.

Deutliche Einbrüche verzeichnet die Stadt aktuell bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Müller bezifferte die Differenz bei der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz auf bisher rund 3,6 Millionen Euro. Es gebe rund 40 Steuerstundungsfälle bei Barsinghäuser Unternehmen wegen Corona mit einem Gesamtvolumen von etwa 600.000 Euro. Allerdings hat die Verwaltung bereits die Zusage, dass von Bund und Land im Dezember ein Betrag überwiesen wird, der die fehlende Gewerbesteuer weitgehend ausgleichen wird. „Danke an das Land für diese sehr kommunalfreundliche Entscheidung“, sagte Müller.

„Unsere Liquiditätslage ist immer noch überragend“, sagt Stefan Müller vom Stab des Bürgermeisters (rechts, mit Bürgermeister Marc Lahmann). Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Sorgen bei Einkommen- und Vergnügungssteuer

Beim Einkommensteueranteil werden nach Prognosen der Stadt am Jahresende rund 1,65 Millionen Euro in der Stadtkasse fehlen. Müller sprach von „deutlichen Ertragsausfällen“, mit denen in diesem Bereich zu rechnen sei. Gewissheit gibt es dagegen bei den sogenannten Schlüsselzuweisungen, die dem Ausgleich zwischen finanzstarken und schwächeren Kommunen dienen. Der Zuwendungsbescheid des Landes war bereits Anfang April eingetroffen, als die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht absehbar waren. Zurückziehen kann das Land den einmal verschickten Bescheid nicht, sodass sich die Stadt Barsinghausen auf eine Überweisung von rund 12,7 Millionen Euro einstellt. Damit wäre der Vorjahreswert sogar leicht übertroffen.

Deutlich weniger Geld als geplant in die Kasse bringen wird in diesem Jahr die Vergnügungssteuer. Die Spielhallen im Stadtgebiet waren wochenlang geschlossen. Anfang nächsten Jahres tritt zudem der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, der die Anzahl der Spielstätten begrenzt. Nach Müllers Worten rechnet die Verwaltung damit, dass auch in Barsinghausen Spielhallen geschlossen werden müssen.

Barsinghäuser Defizit soll „im Rahmen bleiben“

Noch im Juni hatte die Barsinghäuser Verwaltung damit gerechnet, dass zum Jahresende ein Defizit von mehr als 5 Millionen Euro zu Buche stehen könnte. Diese Einschätzung haben die Finanzexperten um Müller und Amtsleiter Stefan Zeidler inzwischen wieder verworfen. Die Verwaltung bemühe sich, das Defizit im Rahmen zu halten, sagte Müller. Gestaltungsspielraum dabei gebe es etwa bei den Personalkosten. Die Stadt hat demnach eine Vielzahl neuer Stellen im Haushalt bereits finanziert, die aber tatsächlich wohl längst nicht alle bis zum Jahresende besetzt werden können. In einem Nachtragsetat könnten diese Stellen dann gestrichen werden, um das Defizit zu senken.

Die liquiden Finanzreserven der Stadt Barsinghausen haben sich seit Beginn der Corona-Krise Mitte März bis Mitte September nur von 22 auf rund 18,3 Millionen Euro verringert. „Damit ist unsere Liquiditätslage immer noch überragend“, betonte Müller. „Ich staune selbst immer wieder.“

Optimismus in der Politik

Die Kommunalpolitiker sind trotz der Ungewissheit bezüglich der künftigen Entwicklung recht optimistisch. „Wir kommen so erstmal ganz gut durch“, sagte Ausschussvorsitzender Reinhard Dobelmann ( SPD). Aus Sicht von Kerstin Beckmann (Aktiv für Barsinghausen) zahlt sich nun die Entscheidung aus, dass der Rat im vergangenen Jahr einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen hatte. „Das ist ein Geschenk“, sagte Beckmann. Die Stadt könne so alle Vorhaben vorantreiben und alle Ausschreibungen starten, ohne auf die Genehmigung des Etats für 2021 warten zu müssen.

Von Andreas Kannegießer