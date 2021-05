Barsinghausen

Die im Spätsommer 2019 vom Rat der Stadt beschlossene und schon im vergangenen Jahr einmal verschobene Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Osterfeld lässt weiter auf sich warten. Die Stadtverwaltung begründet die Verzögerung mit personellen Problemen. Die Initiative, die sich für den Erhalt der Kapelle stark gemacht hatte, kritisiert die erneute Verschiebung der Bauarbeiten und verweist auf den fortgesetzten Verfall des Gebäudes und drohende Preissteigerungen in der Zukunft.

Um das alte Kapellengebäude auf dem Friedhof ist in Barsinghausen jahrelang kontrovers diskutiert worden: Im Zuge des Haushaltskonsolidierungsprogramms vor neun Jahren hatte die Stadtverwaltung empfohlen, das sanierungsbedürftige und geschlossene Gotteshaus abzureißen, um Unterhalts- und Renovierungskosten zu sparen. Dagegen hatte sich aber schnell Widerstand geregt. Eine Initiative mit der Barsinghäuserin Hannelore Owens an der Spitze hatte – unterstützt auch von der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen – 650 Unterschriften gegen den Abriss gesammelt.

Krankheitsbedingte Ausfälle bei der Stadt

Weil sich die finanzielle Situation der Stadt Barsinghausen inzwischen verbessert hatte, zeigte sich der Rat den Argumenten der Kapellenfreunde gegenüber offen. Am Ende stand ein Kompromiss: Der Ratsbeschluss aus dem September 2019 sieht Investitionen von rund 100.000 Euro vor, unter anderem zur Dachabdichtung und der Erneuerung der Heizung. Auf die teure Grundsanierung der Toiletten dagegen soll verzichtet werden. Stattdessen soll nach der Wiederöffnung des Gotteshauses ein mobiles WC auf dem Friedhof aufgestellt werden.

Bei der Umsetzung des Ratsbeschlusses hatte die Stadtverwaltung bereits im vergangenen Sommer Verzögerungen einräumen müssen – und auch in diesem Jahr wird es mit der Sanierung nichts mehr, wie Hannelore Owens auf Anfrage von der Stadtverwaltung erfahren hat. Die Verwaltung begründet die erneute Verschiebung des Bauvorhabens in einer E-Mail mit „der weiterhin von krankheitsbedingten Ausfällen geprägten Personalsituation in der Verwaltung“. Dies mache „eine Priorisierung der Baumaßnahmen und ein Verschieben einzelner Maßnahmen notwendig“. Davon sei leider auch die Friedhofskapelle Osterfeld betroffen. Laut Verwaltungsmitteilung kann die Sanierung „erst im Sommer 2022“ umgesetzt werden.

Droht weiterer Verfall?

Aus Sicht der Kapellenfreunde sollte die Gebäuderenovierung dagegen nicht auf die lange Bank geschoben werden. „Es könnte sein, dass dann der gesamte jetzt geplante Sanierungsumfang überarbeitet werden muss, bedingt durch den weiteren Verfall des Gebäudes“, sagt Owens. Zudem befürchtet sie weiter steigende Kosten angesichts der aktuell rasanten Entwicklung der Baupreise.

Von Andreas Kannegießer