Kabarettist Johannes Kirchberg kommt nach Langreder

Es wird „unpolitisch korrekt und musikalisch“ im Sportheim Langreder: Kabarettist Johannes Kirchberg ist am Freitag, 8. November, um 19 Uhr zu Gast und präsentiert auf Einladung des örtlichen DRK sein Programm „Testsieger – oder: was tut man nicht alles nicht“.

„Wie schneider Sie eigentlich bei Ihrem persönlichen Lebenstest ab? Wie viele Sterne haben Sie sich verdient? Wie viele Treuepunkte sind Sie wert?“ Das sind Fragen, die den Kabarettisten bewegen. Doch ist das Beste auch immer das Beste? Und ist Demokratie immer gerecht? „Wir vergleichen Äpfel mit Birnen, Frauen mit Männern, oben mit unten, Lieder mit Texten und heute mit gestern“, sagt Kirchberg.

Publikum muss Lieder bewerten

In seinem Programm geht es um den Menschen von heute, der alles und jeden bewertet. „Es erstaunt mich schon, mit welcher Selbstsicherheit Dinge gesagt oder in den sozialen Medien geschrieben werden, die gar nicht stimmen“, sagte er in einem Interview mit der Neuen Presse. Es geht um Menschen, die eine Meinung haben – „jedoch nicht ihre eigene. Oft sind es einfach nur nachgeplapperte Empfindlichkeiten.“ Dem Kabarettisten erschließt es sich nicht, warum Leute oft dem Neid verfallen und schlechte Dinge äußern, „per se hat der Mensch doch so viel Gutes in sich“.

Und passend zum Programm darf – oder muss – auch das Publikum in Kirchdorf bewerten. Denn in Kirchbergs neuem Programm treten Lieder gegeneinander an – neue, alte, schöne, kurze, lustige, listige. Das Publikum entscheidet, welches Lied weiterkommt.

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei der Bäckerei Sprengel an der Suhlenstraße und bei Heike Arlt unter Telefon (05105) 82822.

Von Lisa Malecha