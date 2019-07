Barsinghausen

46 Jahre an der Goetheschule Barsinghausen – und zuzüglich der eigenen Schulzeit eigentlich noch sechs Jahre mehr – das kann Sportlehrerin Carola Wissel vorweisen. Nun geht sie zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Um sich gebührend von ihr zu verabschieden, spielten am Sonnabend zahlreiche ehemalige Schüler von Wissel mit ihr ein Volleyball-Turnier.

Einige Schützlinge spielen in der Oberliga

Volleyball war und ist ihre Leidenschaft, ihre gesamte Zeit als KGS-Lehrerin hat sie die AG an der Schule geleitet. „Ich habe viele ehemalige Schüler zu Volleyball gebracht, einige spielen mittlerweile in der Regional- oder Oberliga“, sagt sie. Zu ihrem Abschied hat die Kirchdörferin deshalb gemeinsam mit ihrer früheren Schülerin Simone Behnke Weggefährten aus den 46 Jahren zum Turnier in der KGS-Sporthalle eingeladen, sowohl Schüler aus ihrer Anfangszeit als auch aktuelle Schüler folgten dem Aufruf.

Wissel hat Volleyballsparte des TSV Kirchdorf gegründet

„Sie hatte immer ein offenes Ohr für alle Schüler, alle lieben sie“, sagte Martina Flebbe, eine ehemalige AG-Teilnehmerin. Auch über die Schule hinaus engagierte sich Wissel für ihren Lieblingssport. Sie gründete mit Anfang 20 die Volleyballsparte des TSV Kirchdorf.

„Ich war immer gerne Lehrerin“, sagt Wissel. Jetzt allerdings freut sie sich erst einmal auf den Ruhestand, den sie für Fahrradtouren und Schwimmen nutzen möchte. Die Volleyball-AG kann aus organisatorischen Gründen in Zukunft leider nicht mehr stattfinden. „Ich hatte mich freiwillig dafür angeboten, es geht aber nicht“, sagt Wissel. Bald will sich sie sich aber wieder mehr der Vereinsarbeit widmen – denn Volleyball bleibt ein wichtiger Teil im Leben von Wissel –auch im wohlverdienten Ruhestand.

Von Elena Everding